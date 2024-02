WTA 1000 Dubai: Tre azzurre al turno decisivo nelle qualificazioni. Fuori Martina Trevisan

Le qualificazioni per il “Duty Free Tennis Championships” di Dubai, uno degli eventi clou del circuito WTA 1000 con un montepremi totale di 3.211.715 dollari, hanno visto l’avanzamento di tre tenniste italiane al turno decisivo. Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani hanno tutte superato il primo ostacolo sul cemento degli Emirati Arabi Uniti.

Elisabetta Cocciaretto, 23 anni, attualmente n.55 nel ranking mondiale e quinta testa di serie delle qualificazioni, ha offerto una prestazione impeccabile contro la turca Zeynep Sonmez, 21 anni e n.183 WTA. Cocciaretto ha dominato l’incontro fin dall’inizio, chiudendolo con un convincente 6-3, 6-0. L’italiana, originaria di Fermo, si prepara ora ad affrontare Bernarda Pera americana, n.83 nel mondo, contro la quale ha un bilancio di scontri diretti favorevole, con tre vittorie su quattro incontri.

Lucia Bronzetti, 25 anni di Villa Verucchio e n.56 WTA, ha anche lei fatto il suo ingresso vittorioso nel torneo battendo Tereza Martincova, 29 anni e n.150 WTA, con il punteggio di 6-1, 6-4. La Martincova, atleta di Praga, non aveva mai affrontato Bronzetti prima di questo match. Bronzetti ora si misurerà con la giapponese Nao Hibino, n.93 del mondo, nella speranza di replicare il successo ottenuto nell’unico precedente tra le due.

Sara Errani, veterana del circuito e attualmente n.94 WTA, ha superato senza difficoltà la turca Ipek Oz, classificatasi n.234, per 6-3, 6-0. Errani si troverà di fronte nel turno decisivo la cinese Xiyu Wang, n.62 WTA, in una partita che promette scambi intensi.

In una delle partite più attese, Martina Trevisan, 30 anni, n.58 del mondo e settima testa di serie, si è scontrata con l’australiana Storm Hunter, 29 anni, n.126 WTA. Nonostante un incontro equilibrato, è stata l’australiana a prevalere con il punteggio di 7-5, 6-4, interrompendo così il cammino di Trevisan nelle qualificazioni di Dubai.

WTA 1000 Dubai – hard

Q1 Errani – Collins ore 12:00



Q1 Bronzetti – Martincova 3 incontro dalle 07:00



Q1 Trevisan – Hunter 3 incontro dalle 07:00



Q1 Cocciaretto – Sonmez ore 07:00