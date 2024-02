ATP 500 Rotterdam: Il programma completo dei Quarti di Finale. Jannik Sinner giocherà in serata

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexander Erler / Lucas Miedler vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic

2. [6] Grigor Dimitrov vs Alexander Shevchenko (non prima ore: 13:00)

3. [5] Alex de Minaur vs [2] Andrey Rublev (non prima ore: 14:30)

4. Tallon Griekspoor vs Jan-Lennard Struff OR Emil Ruusuvuori (non prima ore: 19:30)

5. [1] Jannik Sinner vs [PR] Milos Raonic