WTA 1000 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurre ai nastri di partenza

WTA 1000 Dubai – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Anna Kalinskaya vs Rebeka Masarova

Alycia Parks vs (16) Kamilla Rakhimova

(2) Katerina Siniakova vs Maria Timofeeva

(WC) Ankita Raina vs (11) Viktoriya Tomova

(3) Clara Burel vs Aliaksandra Sasnovich

Eva Lys vs (12) Jaqueline Cristian

(4) Magdalena Frech vs Arina Rodionova

(WC) Coumba Ben Niangadou vs (13) Yulia Putintseva

(5) Elisabetta Cocciaretto vs (WC) Zeynep Sonmez

Laura Siegemund vs (14) Bernarda Pera

(6) Lucia Bronzetti vs Tereza Martincova

Nao Hibino vs (15) Greet Minnen

(7) Martina Trevisan vs Storm Hunter

(WC) Celine Simunyu vs (10) Cristina Bucsa

(8) Xiyu Wang vs Erika Andreeva

Sara Errani vs (9) Danielle Collins

COURT 1 – ore 07:00

(1) Anna Kalinskaya vs Rebeka Masarova Inizio 07:00

(3) Clara Burel vs Aliaksandra Sasnovich

Coumba Ben Niangadou vs (13) Yulia Putintseva

Sara Errani vs (9) Danielle Collins

COURT 2 – ore 07:00

Alycia Parks vs (16) Kamilla Rakhimova Inizio 07:00

Eva Lys vs (12) Jaqueline Cristian

(6) Lucia Bronzetti vs Tereza Martincova

Ankita Raina vs (11) Viktoriya Tomova

COURT 3 – ore 07:00

Laura Siegemund vs (14) Bernarda Pera Inizio 07:00

(4) Magdalena Frech vs Arina Rodionova

(7) Martina Trevisan vs Storm Hunter

(2) Katerina Siniakova vs Maria Timofeeva

COURT 7 – ore 07:00

(5) Elisabetta Cocciaretto vs Zeynep Sonmez Inizio 07:00

Nao Hibino vs (15) Greet Minnen

(8) Xiyu Wang vs Erika Andreeva

Celine Simunyu vs (10) Cristina Bucsa