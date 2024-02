Jannik Sinner ancora senza rivali a Rotterdam? contro Monfils quote rasoterra per l’azzurro

Dopo il convincente esordio contro Botic van de Zandschulp, Jannik Sinner prosegue la propria marcia verso il titolo nel torneo di Rotterdam e conseguente terzo posto nella classifica Atp. L’azzurro nel secondo turno se la vedrà contro l’esperto Gael Monfils, avversario battuto quattro volte in cinque precedenti, con il pronostico tutto dalla sua parte: il successo del campione dell’Australian Open si gioca a 1,07 e 1,08 contro il colpo del francese che oscilla tra 7,50 e 8,25 volte la posta. Una tale disparità nel testa a testa si ripercuote anche nel set betting: in quota comanda il 2-0 Sinner a 1,30, sale a 5 il 2-1 mentre la vittoria di Monfils in tre parziali è fissata a 14.

Sinner è nettamente in pole anche nell’antepost per la vittoria del torneo: il bis dopo Melbourne è dato a 2,25, Andrej Rublev – primo rivale in lavagna – è proposto a 6, con Holger Rune a chiudere il podio virtuale a quota 7,50.

Quote e scontri diretti

TODAY, 19:30 R16 🇮🇹Sinner (1) – 🇫🇷Monfils 4-1 1.08 8.14

TODAY, 21:00 R16 🇩🇪Struff – 🇫🇮Ruusuvuori 1-0 2.52 1.52

TOMORROW, QF 🇦🇺De Minaur (5) – 🇷🇺Rublev (2) 3-3 1.99 1.81