Jannik Sinner parla dopo l’accesso al secondo turno del torneo di Rotterdam: “mi sono preparato piuttosto bene dopo Melbourne sono arrivato qui presto per sentire meglio i campi. Monfils è veramente pericoloso”. Botic van de Zandschulp “Cosa ho imparato da questo match? Ho imparato che non devo più giocare in tornei dov’è presente Sinner” (Video)

Jannik Sinner: “Lavoriamo per questi momenti e per ritornare davanti al pubblico. Abbiamo lavorato tanto a Monaco e poi sono arrivato presto qui per provare il campo. Sono soddisfatto della vittoria, van de Zandschulp è un grandissimo giocatore. La prima partita è sempre un po’ diversa.

Ora è un po’ diverso rispetto a prima, ma da giocatore devi essere preparato perché i tuoi avversari ti conoscono meglio. Lavoriamo per essere pronti. Ogni partita ha la sua storia, oggi è stata buona. Spero di essere pronto per la prossima partita, che sarà durissima.

Monfils è veramente pericoloso, è uno dei preferiti dal pubblico e questo fa parte del gioco. Sarà una partita difficile, ogni volta che abbiamo giocato è stato così, lui sta giocando alla grande. Ho visto la sua partita contro Shapovalov e ha giocato bene.”

“Mi sento più a mio agio sul cemento perché mi sento piuttosto bene. Sono uno molto incollato al terreno e aiuta nei cambi di direzione, rispetto alle scivolate. Sicuramente c’è da migliorare sulla terra, e c’è una parte importante della stagione che mi aspetta e sono fiducioso di fare bene. Ovviamente bisogna essere anche pronti fisicamente e dopo Miami non c’è molto tempo prima di Montecarlo ma vedremo. Per prima cosa ci sono Indian Wells e Miami che per me sono molto important.

Non ho mai pensato di non giocare questo torneo. Si tratta di essere leali nei confronti di un torneo che ha creduto in me quando ero diciottenne dandomi una wild card ed è per questo sono venuto qui; è un torneo speciale per la mia carriera e spero di mostrare del bel tennis ogni volta che scendo in campo. Non è mai stato in dubbio la mia presenza qui. Un grande evento e delle belle persone. Mi piace giocare qui.”

“Nessuna pressione extra, mi sono preparato piuttosto bene dopo Melbourne sono arrivato qui presto per sentire meglio i campi. Ovviamente i match sono diversi rispetto agli allenamenti e non vedevo l’ora di scendere in campo. Van de Zandschulp è un grande e pericoloso giocatore. E sono stato allerta sin dal primo punto, domani sarà diverso. Sicuramente difficile. Monfils ha vinto qui due volte e conosce molto bene i campi e sa come si gioca qui.

Per me l’aggiustamento nel movimento del servizio mi ha fatto sentire il colpo più naturale riuscendo a sprigionare potenza agevolmente. Il servizio è l’unico colpo che puoi controllare completamente, il ritmo, la rotazione sulla palla, e c’è ancora tanto per migliorare ma sicuramente sento di esser migliorato molto. Per me è un colpo cruciale e quando funziona va tutto meglio.”

Botic van de Zandschulp ha risposto con un sorriso ad una domanda sulla partita persa questa sera contro Jannik Sinner “Cosa ho imparato da questo match? Ho imparato che non devo più giocare in tornei dov’è presente Sinner“.