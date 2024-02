Luciano Darderi: Dalla terra rossa di Cordoba il sogno del Primo Titolo ATP. L’azzurro è in finale ed entrerà do domani in top 100 (con il video delle Semifinali)

In una settimana che potrebbe essere definita magica, Luciano Darderi ha incantato il pubblico e sorpreso gli addetti ai lavori con le sue prestazioni straordinarie sulla terra di Cordoba, Argentina. Il giovane italiano, 21 anni, ha dimostrato una maturità e una qualità di gioco che vanno ben oltre la sua esperienza, conquistando una vittoria significativa contro il padrone di casa Sebastian Baez, numero 26 del ranking mondiale ATP, con un punteggio di 6-1, 3-6, 6-3 in una battaglia durata 2 ore e 23 minuti.

Darderi ha esibito una tenacia e una determinazione ammirevoli, soprattutto dopo aver perso il secondo set, mostrando una capacità notevole di rimanere concentrato e attaccato al match. La sua vittoria non solo lo proietta per la prima volta nella top-100 mondiale (al numero 94 virtuale) ma gli apre anche le porte della finale, dove affronterà Facundo Bagnis alla ricerca del suo primo titolo ATP, al suo terzo torneo in carriera nel circuito maggiore.

In caso di vittoria nella finale di oggi Luciano entrerà addirittura nella top 75 precisamente al n.74 ATP.

Il primo set ha visto Darderi adottare un approccio aggressivo, mettendo immediatamente sotto pressione Baez, specialmente nei giochi di servizio dell’argentino. Il break ottenuto nel quarto gioco ha messo in evidenza le difficoltà di Baez con il servizio, un aspetto che Darderi ha saputo sfruttare con intelligenza tattica. Nonostante le cinque opportunità di contro-break per Baez nel gioco successivo, Darderi ha tenuto duro, dimostrando una resistenza che ha poi influenzato positivamente il prosieguo del match.

Nel secondo set, Baez ha elevato il proprio livello di gioco, imponendo una maggiore lotta e riuscendo a prevalere negli scambi chiave, portando il match a un decisivo terzo

set.

Tuttavia, è stato nel terzo set che le qualità di Darderi sono venute a galla con maggiore evidenza. Superata la delusione del secondo set, ha ripreso a dominare con i suoi giochi di servizio, riuscendo a strappare nuovamente il servizio a Baez e portarsi sul 4 a 1. Nonostante la battuta persa sul 4 a 2 per colpa di due doppi falli consecutivi, l’azzurro e riuscito immediatamente a brekkare l’avversario nel gioco successivo e a mantenere un livello di gioco superiore nei momenti cruciali, vincendo in questo modo la partita per 6 a 3.

La statistica che forse meglio descrive la prestazione di Darderi è stata la sua efficacia con la seconda di servizio (59%) e in risposta alla seconda palla dell’argentino (58%), dimostrando una superiorità tattica e tecnica che ha fatto la differenza.

Questa vittoria non rappresenta solo un successo personale per Darderi ma segna un momento significativo per il tennis italiano, con un altro giovane talento che emerge sulla scena internazionale. La finale contro Bagnis sarà un’ulteriore prova del suo talento e della sua capacità di competere ai massimi livelli. Per Darderi, Cordoba potrebbe essere il trampolino di lancio per una carriera ricca di successi e soddisfazioni.

ATP Cordoba Luciano Darderi Luciano Darderi 6 3 6 Sebastian Baez [2] Sebastian Baez [2] 1 6 3 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 4-2 → 4-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Baez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Darderi 248 vs. Báez 234

– **Aces**: Darderi 3 vs. Báez 1

– **Double Faults**: Darderi 2 vs. Báez 1

– **First Serve %**: Darderi 52% (54/103) vs. Báez 74% (54/73)

– **First Serve Points Won %**: Darderi 59% (32/54) vs. Báez 59% (32/54)

– **Second Serve Points Won %**: Darderi 59% (29/49) vs. Báez 42% (8/19)

– **Break Points Saved**: Darderi 67% (6/9) vs. Báez 44% (4/9)

– **Service Games Played**: Darderi 13 vs. Báez 12

#### Return Stats

– **Return Rating**: Darderi 196 vs. Báez 138

– **First Serve Return Points Won %**: Both 41% (22/54)

– **Second Serve Return Points Won %**: Darderi 58% (11/19) vs. Báez 41% (20/49)

– **Break Points Converted**: Darderi 56% (5/9) vs. Báez 33% (3/9)

– **Return Games Played**: Darderi 12 vs. Báez 13

#### Point Stats

– **Service Points Won %**: Darderi 59% (61/103) vs. Báez 55% (40/73)

– **Return Points Won %**: Darderi 45% (33/73) vs. Báez 41% (42/103)

– **Total Points Won**: Darderi 53% (94/176) vs. Báez 47% (82/176)





Francesco Paolo Villarico