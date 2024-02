Yastremska passa la notte in un parcheggio sotterraneo a Odessa per ripararsi dai bombardamenti (Video)

“Oggi è la notte più spaventosa della mia vita. Ho udito mai come stanotte razzi davvero vicini a me. Siamo ancora qua nel parcheggio”. Con questo terribile messaggio la tennista ucraina Dayana Yastremska racconta con una storia Instagram la nottata di paura trascorsa in un parcheggio sotterraneo a Odessa, insieme alla sua famiglia e ai cani, per ripararsi dai pesanti bombardamenti dell’esercito russo sulla sua città natale.

It was a very tough and long day for many of our cities…

Here is Dayana Yastremska and her family and pets hiding in an underground car park at night during the latest Russia’s attack on her hometown Odesa. pic.twitter.com/xXAvXe3khE

— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) February 8, 2024