WTA 250 Cluj-Napoca: Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani al secondo turno

Elisabetta Cocciaretto, quinta testa di serie, ha fatto il suo debutto nel Transylvania Open 2024 con una vittoria schiacciante. A Cluj-Napoca, in Romania, la tennista italiana ha dimostrato di essere in una forma smagliante, superando la colombiana Emiliana Arango con il risultato di 6-0, 6-1 in soli 68 minuti di gioco. Un inizio che preannuncia grandi cose per l’azzurra nel torneo.

Il match si è aperto con un primo set fulminante da parte di Cocciaretto, durato solamente 26 minuti. La tennista italiana ha letteralmente dominato la scena, strappando il servizio all’avversaria due volte ai vantaggi e una volta a zero, senza mai concedere alla colombiana l’opportunità di una palla break. La chiusura del set è arrivata al secondo set point, con un perentorio 6-0.

Nel secondo set, Cocciaretto ha mantenuto la stessa intensità, volando subito sul 3-0 con un gioco che ha visto ancora la sua supremazia nei break. Nonostante un piccolo passaggio a vuoto che ha visto l’italiana perdere il servizio a zero, Cocciaretto non si è lasciata intimidire, riprendendo subito il controllo e chiudendo il match con un 6-1 nel secondo set, dimostrando ancora una volta la sua superiorità.

Le statistiche del match parlano chiaro: 62 punti vinti da Cocciaretto contro i 38 di Arango, con un’impressionante percentuale di successo sia sulla prima che sulla seconda di servizio. La giocatrice italiana ha trasformato ogni opportunità di break, a differenza dell’avversaria che è riuscita a capitalizzarne solo una. Ora Cocciaretto si prepara ad affrontare al secondo turno la qualificata britannica Harriet Dart, in un incontro che promette di mettere alla prova la continuità dell’italiana nel torneo.

1T Cocciaretto – Arango ore 10:00



WTA Cluj-Napoca Elisabetta Cocciaretto [5] Elisabetta Cocciaretto [5] 0 6 6 0 Emiliana Arango • Emiliana Arango 0 0 1 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emiliana Arango 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Sara Errani, veterana del tennis italiano, ha incassato un’altra vittoria nel torneo WTA 250 di Cluj-Napoca, superando l’americana Caty McNally con un solido 6-2, 6-4. McNally, una volta considerata una promettente stella nascente, non è ancora riuscita a concretizzare quelle aspettative in risultati tangibili, e Errani ne ha approfittato.

L’italiana ha avuto un avvio di match che ha sfiorato la perfezione, perdendo il servizio solo una volta ai vantaggi prima di lanciarsi in una striscia di 15 punti consecutivi, compresi due break che l’hanno portata sul 4-1. La chiusura del primo set è avvenuta senza ulteriori scossoni, con Errani che ha mantenuto il controllo fino al 6-2.

Nel secondo set, i servizi hanno perso di importanza in mezzo a una serie di break consecutivi. Errani ha poi trovato una nuova stabilità e si è ritrovata a servire per il match sul 5-3, ma McNally ha resistito, piazzando il controbreak. Nonostante la pressione, Errani ha mantenuto la calma e, dopo aver mancato tre palle match, ha chiuso la partita al quarto tentativo strappando il servizio all’avversaria, dopo un’ora e 20 minuti di gioco.

Errani si è distinta per la sua solita alta percentuale di prime palle (79,3%), sfruttando anche la debolezza relativa del servizio di McNally, che nonostante un discreto 60,9% di prime palle in campo, ha vinto solo 11 punti su 28 con il suo servizio. Ora, Errani si prepara per la sfida contro la tedesca Tatjana Maria, numero 2 del seeding.

1T Errani – McNally 2 incontro dalle 10:00