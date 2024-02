Medvedev non gioca a Rotterdam. Se Sinner vincerà il torneo olandese, lo sorpasserà al n.3 del ranking

Il prestigioso torneo di Rotterdam, categoria 500, quest’anno non vedrà al via il campione in carica, Daniil Medvedev. Il russo ha comunicato agli organizzatori dell’evento olandese di non aver ancora recuperato dagli sforzi dell’Australian Open, sconfitto in finale da Jannik al quinto set. Il forfait del moscovita apre interessanti scenari per Jannik Sinner. Infatti l’azzurro sarà in campo a Rotterdam, come testa di serie n.1, e in caso di vittoria nel torneo scavalcherà matematicamente proprio Medvedev al n.3 del ranking ATP lunedì 19 febbraio.

The winner of the 50th ABN AMRO Open, Daniil Medvedev, will not defend his title during the tournament starting next Saturday. The Australian Open finalist has not recovered sufficiently from his efforts Down Under to have a chance to win the title again.https://t.co/MmJZE2FBsL — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 5, 2024

Sinner questa settimana non ha difeso i 250 punti della vittoria a Marsiglia nel 2023, ma lunedì prossimo vedrà calare nel suo ranking “solo” 240 punti, visto che entrano nel computo della sua classifica i 10 punti racimolati a Cincinnati 2023. Pertanto Sinner inizierà il torneo di Rotterdam con 8070 punti. Medvedev in questa settimana conta su 8765 punti, ma è sicuro di scendere a 8265 punti il lunedì successivo al torneo olandese, visto che non difenderà il titolo.

LIVETENNIS – L’editoriale di Marco Mazzoni



Per questo, se Sinner riuscirà a vincere per la prima volta il torneo olandese, potrà aggiungere 200 punti (i 500 della vittoria, meno i 300 della finale 2023) arrivando a quota 8270, giusto 5 punti in più del russo. Quanto basta al sorpasso, che vorrebbe dire per Jannik best ranking e altro record storico per il tennis italiano, poiché da quando le classifiche sono stilate al computer, mai un azzurro ha superato la posizione n.4 (oggi, Sinner, in passato Adriano Panatta).

Parlavamo oggi della possibilità di vedere Jannik Sinner nel 2024 come n.1 del mondo. La scalata si fa sempre a piccoli passi, raggiungendo obiettivi intermedi. Ritoccare il proprio Best al n.3 sarebbe un altro mattoncino molto importante.

Marco Mazzoni