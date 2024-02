Lucia Bronzetti accede al Main Draw come Lucky Loser al Mubadala Abu Dhabi Open (con il tabellone aggiornato)

Nel panorama tennistico femminile, il Mubadala Abu Dhabi Open si sta confermando come uno degli appuntamenti più attesi all’inizio della stagione. Questo torneo WTA 500, inaugurato appena lo scorso anno con un montepremi di 922.573 dollari, offre un palcoscenico importante sul cemento all’aperto dello Zayed Sports City International Tennis Centre, nel cuore degli Emirati Arabi Uniti. Il torneo apre un mini-circuito di tre eventi nel Medio Oriente, che comprende anche i prestigiosi appuntamenti “1000” di Doha, in Qatar, e di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Una svolta positiva c’è stata per la tennista italiana Lucia Bronzetti, 25 anni, di Villa Verucchio, entrata nel tabellone principale come lucky loser. Attualmente numero 53 nel ranking WTA, Bronzetti è stata sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni dall’americana Ashlyn Krueger, numero 82 mondiale. Tuttavia, il ritiro dell’atleta spagnola Paula Badosa ha aperto a Bronzetti le porte del main draw.

Bronzetti si prepara ad affrontare domani l’ucraina Anhelina Kalinina, numero 32 WTA, nella sua partita d’esordio. Le due si sono già incontrate in passato, con Kalinina che ha avuto la meglio nel loro unico precedente, un incontro risalente al 2016 durante le qualificazioni dell’ITF da 25mila dollari di Santa Margherita di Pula, su terra rossa.

Il torneo vede assente la campionessa in carica, l’elvetica Belinda Bencic, che si trova fuori per maternità. Questo lascia il campo libero ad altre atlete di spicco, tra cui la prima testa di serie, la kazaka Elena Rybakina, attualmente numero 5 del mondo.

MD

(1) Elena Rybakina vs Bye

(WC) Naomi Osaka vs (Q) Danielle Collins

Xinyu Wang vs Lin Zhu

(Q) Heather Watson vs (9) Veronika Kudermetova

(4) Barbora Krejcikova vs Bye

(LL) Sara Sorribes Tormo vs (Q) Linda Noskova

Anhelina Kalinina vs (LL) Lucia Bronzetti

Lesia Tsurenko vs (8) Liudmila Samsonova

(7) Daria Kasatkina vs (Q) Diane Parry

(Q) Bernarda Pera vs (Q) Ashlyn Krueger

Caroline Garcia vs Sorana Cirstea

Bye vs (3) Maria Sakkari

(6) Beatriz Haddad Maia vs (WC) Xiyu Wang

(WC) Alexandra Eala vs Magda Linette

Marie Bouzkova vs (WC) Emma Raducanu

Bye vs (2) Ons Jabeur

Marco Rossi