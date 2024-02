Berrettini smentisce le voci su una wild card per Marsiglia e punta al rientro sui campi. L’azzurro però solo ieri pomeriggio si è cancellato dalle quali di Marsiglia

Nel corso di un evento ufficiale al Palazzo del Quirinale, dove la squadra italiana di Coppa Davis è stata accolta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Matteo Berrettini ha colto l’occasione per fare chiarezza su alcune voci che circolavano riguardo alla sua partecipazione al torneo di Marsiglia. Il tennista romano, assente dal campo a causa di un infortunio alla caviglia ma comunque parte del gruppo guidato da Filippo Volandri, ha categoricamente smentito di aver richiesto una wild card per il torneo francese, contraddicendo così la news originate da un giornale transalpino (intervista al Direttore del torneo) e diffuse sui social.

Va segnalato però che Matteo era iscritto sia nel Main Draw che alle qualificazioni del torneo francese. L’azzurro si è cancellato dalle quali ieri pomeriggio e dal main draw e rimasto iscritto ma fuori di 13 posti.

Berrettini, che continua a recuperare dall’infortunio, ha espresso ottimismo sul suo rientro in campo, che non sembra essere troppo lontano. Il giocatore e il suo team stanno valutando l’opzione di utilizzare il “ranking protetto” per garantirsi un posto nei tabelloni principali dei prestigiosi Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami. Questa normativa permette ai giocatori assenti per lunghi periodi a causa di infortuni o ragioni personali di iscriversi ai tornei utilizzando la classifica che avevano prima dello stop.

In base alla durata dell’assenza, un giocatore può utilizzare il ranking protetto in un numero limitato di eventi: otto tornei per pause di 6-12 mesi e dodici per pause superiori ai 12 mesi. Considerando che l’ultimo match ufficiale di Berrettini risale agli US Open di fine agosto 2023, il suo ritorno sui campi potrebbe avvenire all’inizio della primavera 2024, seguendo le tempistiche del ranking protetto.

Resta da vedere in quale condizione fisica Berrettini tornerà a competere. L’attesa per il ritorno di uno dei protagonisti più amati del tennis italiano è alta, e gli appassionati sono ansiosi di vederlo nuovamente in azione, sperando possa tornare al suo meglio e continuare a regalare emozioni sul circuito ATP.





Marco Rossi