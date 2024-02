WTA 250 Cluj-Napoca: Il Tabellone Principale. Cocciaretto ed Errani al via

WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Arantxa Rus vs Greet Minnen

Qualifier vs Yanina Wickmayer

(WC) Anca Todoni vs Qualifier

Alycia Parks vs (8) Ana Bogdan

(4) Clara Burel vs Clara Tauson

(WC) Miriam Bulgaru vs Jaqueline Cristian

Anastasija Sevastova vs (WC) Andreea Mitu

Tamara Korpatsch vs (6) Elina Avanesyan

(5) Elisabetta Cocciaretto vs Nadia Podoroska

Qualifier vs Qualifier

Laura Siegemund vs Nuria Parrizas Diaz

Qualifier vs (3) Anna Blinkova

(7) Viktoriya Tomova vs Camila Osorio

Karolina Pliskova vs Qualifier

Sara Errani vs Caty McNally

Zhuoxuan Bai vs (2) Tatjana Maria