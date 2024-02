ATP 250 Cordoba: Il Tabellone di Qualificazione. Derby Darderi vs Giannessi. Al via anche Marco Cecchinato

ATP 250 Cordoba 🇦🇷 – Tabellone Qualificazione – Superficie di gioco: Terra battuta (Clay)

Cancha Central – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)1. [PR] Nicolas Kickervs2. [Alt] Renzo Olivovs [5] Genaro Alberto Olivieri3. Facundo Bagnisvs [8] Santiago Rodriguez Taverna

Cancha 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Roman Andres Burruchaga vs [WC] Hernan Casanova

2. [2] Luciano Darderi vs Alessandro Giannessi

3. Andrea Collarini vs [6] Ivan Gakhov (non prima ore: 19:30)

Cancha 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Corentin Moutet vs [Alt] Federico Agustin Gomez

2. [1] Thiago Agustin Tirante vs [WC] Alex Barrena