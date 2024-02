Elisabetta Cocciaretto: Sconfitta dopo aver mancato due match point contro Anastasia Potapova a Linz

Nella cornice del veloce indoor della TipsArena a Linz, Elisabetta Cocciaretto ha offerto una prestazione notevole nonostante una sconfitta che brucia. Al secondo turno dell'”Upper Austria Ladies Linz”, torneo promosso a WTA 500 con un montepremi di 922.573 dollari, l’italiana ha sfiorato la vittoria in una battaglia durata quasi tre ore contro la russa Anastasia Potapova, numero 27 del ranking mondiale e quinta testa di serie.

La sconfitta di Cocciaretto lascia l’amaro in bocca per i match-point non sfruttati e per le occasioni mancate. Tuttavia, la sua prestazione a Linz è stata di alto livello, dimostrando che l’azzurra ha le carte in regola per competere ai massimi livell

Cocciaretto, 23 anni, numero 60 WTA, dopo un brillante esordio nel quale ha lasciato solo due giochi a Lucrezia Stefanini, si è trovata di fronte alla campionessa in carica, Potapova, che aveva precedentemente fermato Sara Errani. Il primo set ha visto un dominio assoluto dell’italiana, che ha capitalizzato gli errori dell’avversaria chiudendo 6-2.

Il prosieguo del match ha riservato agli spettatori momenti di tensione e colpi di scena. Cocciaretto, avanti 2-0 nel secondo set, ha avuto una chance d’oro per il 5-2 con doppio break, ma un’incredibile rimonta di Potapova ha capovolto le sorti del set. Il tie-break del secondo set è stato un vero e proprio thriller, con Cocciaretto che non è riuscita a convertire due match-point, permettendo a Potapova di imporsi 11-9.

Il set decisivo ha offerto tennis di altissimo livello, con un secondo game lungo 22 punti che ha visto Cocciaretto mancare quattro opportunità di break. La partita è proseguita con scambi equilibrati e intensi, fino a quando un errore di diritto ha consegnato il break alla Potapova. Nonostante ciò, Cocciaretto ha annullato tre match-point nel decimo gioco e piazzato il controbreak, ma sul 5 pari mancava una palla game e cedeva la battuta con la russa che questa volta chiudeva la partita nel gioco successivo per 7 a 5.