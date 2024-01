Shevchenko “saluta” e diventa cittadino kazako (e in Russia non la prendono bene)

“Saluti a tutti, volevo solo farvi sapere che rappresenterò il Kazakistan a partire dalla prossima settimana. Ne sono orgoglioso e non vedo l’ora di scendere in campo e creare momenti memorabili per me e per il Paese”. Questo il messaggio social di Alexander Shevchenko, attraverso cui il 23enne nato a Rostov sul Don, in Russia, annuncia di aver cambiato cittadinanza.

Shevchenko, attualmente n.59 nel ranking ATP, lo scorso anno ha vissuto una stagione di grande crescita, partendo dal 154 in classifica e terminando il 2023 alla posizione n.63, grazie ad ottimi risultati come la vittoria al Challenger di Tenerife, la finale al forte Challenger di Phoenix e poi a quello di Madrid, fino all’ingresso in pianta stabile nei tornei ATP, dove ha raggiunto i quarti a Basilea e la finale a Metz nell’ultimo evento giocato nell’anno. Poi si è anche sposato con la collega Anastasia Potapova, formando una sorta di super-coppia tennistica sul tour.

Sembra che ragione principale che l’ha spinto al cambio di nazionalità sia stata la propria posizione contraria alla guerra in Ucraina, e le sanzioni che stanno sopportando gli atleti russi. Una circostanza attenuante per Shevchenko per ottenere la cittadinanza kazaka è stato il fatto di vivere a Vienna da diverso tempo, e fuori dalla Russia da molti anni.

Il suo annuncio tuttavia non è passato affatto inosservato in Russia, provocando molte reazioni avverse da parte dei supporter russi che hanno inondato di commenti il suo video social bollandolo come “traditore”; trapela anche che pure i dirigenti sportivi a Mosca non siano stati affatto felici di questa sua mossa. Campionat, uno dei maggiori organi di stampa russo per il tennis, non riporta nemmeno una riga sul cambio di nazionalità di Shevchenko, pur essendo fino a ieri il sesto giocatore russo nella classifica mondiale.

La notizia tuttavia non è affatto sorprendente. Sono sempre più i tennisti ed atleti russi a cercare una via di fuga dal proprio paese, e molti vedono proprio il Kazakistan come grande opportunità, dato che è relativamente facile per loro ottenere un passaporto kazako, con l’aggiunta che ad Astana e dintorni c’è fame di risultati sportivi per dare lustro alla nazione. Il vicepresidente della Federazione tennistica kazaka, Yuriy Polsky, di recente aveva dichiarato in un’intervista: “L’anno scorso abbiamo ricevuto più di cento richieste.” Shevchenko è stato certamente uno di questi, con esito positivo. Ricordiamo tra gli altri anche Sasha Bublik, tennista nato e formatosi in Russia, poi diventato Kazako nel 2016.

Marco Mazzoni