Il cammino di Jannik Sinner in questo magnifico Australian Open 2024. La cronistoria di un successo che fa diventare campione il nostro tennista (Video)

Il cammino di Jannik Sinner in questo esaltante Australian Open 2024 dove ha ottenuto la vittoria più importante della carriera e il primo titolo del Grand Slam.

Finale

(4) J. Sinner vs (3) D. Medvedev



GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 3 3 6 6 6 D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 6 6 4 4 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

. Quel tennis spettacolare che l’ha portato a stroncare Djokovic in semifinale era uno sbiadito ricordo. Jannik era irriconoscibile in campo, a tratti sembrava spaesato.. Tutto fatto bene, e tutto di corsa, tanto che Jannik si è trascinato per il campo per un’ora mezzo subendo, scambiando in modo passivo ai ritmi e angoli del rivale, senza trovare un varco, un appiglio. Sinner non variava, serviva male, rispondeva peggio, era dominato. Daniil è stato eccellente nell’inchiodare Jannik sulla sinistra e chiudere con un colpo angolato dall’altro lato, visto che l’azzurro non trovava il tempo, sicurezza negli appoggi e velocità per cambiare col lungo linea. E nemmeno riusciva ad organizzare una contro mossa credibile usando il back di rovescio, o alzando un po’ la parabola. Era letteralmente travolto da un rivale forte, sicuro, continuo.. Dopo aver disputato un torneo eccezionale, non è giusto che ora stia giocando così male, passivo, negativo, senza niente di tutto quello che mi ha portato a giocarmi la coppa, a dominare e stroncare il più forte al mondo, Djokovic. Questo deve essere passato nella testa dell’altoatesino. Questo ha provato una reazione, quella che era mancata finora.

GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 1 2 7 3 J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 6 6 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 3-5 → 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Djokovic 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Sinner 6-7 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 2-2* 3-2* 4-2* 4-3* 4-4* 4-5* 5-5* 5-6* 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-40 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 30-40 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(1) N. Djokovicvs (4) J. SinnerÈ entrato in campo con un piano tattico ben preciso:Resterò col piede fermo sull’acceleratore a manetta, pazienza se vado a sbattere, ripartirò ancor più forte. Più o meno lo stesso concetto utilizzato a Malga in Davis e alle Finals a Torino, ma(58% di prime in campo, ma vincendo 83% di punti con la prima e un clamoroso 63% con la seconda, CONTRO DJOKOVIC!!!)nei primi due set, ha permesso all’azzurro di giocare un ottimo terzo parziale (non sfruttando qualche chance e un match point al tiebreak) e comandare il quarto e decisivo set.

Quarti di Finale

(4) J. Sinner vs (5) A. Rublev



GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 7 6 A. Rublev [5] A. Rublev [5] 4 6 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 1-4* 1-5* 2-5* 3-5* 4-5* 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Rublev 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

. Sinner si mostrato ancora superiore al moscovita (contro il quale ha perso solo per ritiro), ma il match di oggi Melbourne è stato una vera battaglia, mai “Rublo” aveva trovato un livello di gioco così alto, una durezza che gli ha permesso di restare aggrappato alla partita quando Jannik volava, e di produrre un secondo set di altissimo livello, ceduto solo al tiebreak. Qua è arrivato il vero capolavoro di Jannik.

Quarto turno

(4) J. Sinner vs (15) K. Khachanov



GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 7 6 K. Khachanov [15] K. Khachanov [15] 4 5 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sinner 30-0 40-0 6-5 → 7-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 30-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 6 6 S. Baez [26] S. Baez [26] 0 1 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Baez 0-15 15-15 30-40 40-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 30-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 S. Baez 40-0 40-30 40-15 4-2 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 3-2 → 4-2 S. Baez 15-15 30-15 30-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Baez 15-15 15-30 30-30 40-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 30-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Baez 15-15 30-30 40-30 40-A A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Sinner 15-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Baez 15-0 30-0 30-30 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-15 30-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 S. Baez 0-15 0-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-15 30-30 ace 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Baez 0-15 15-30 5-0 → 6-0 J. Sinner 15-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Baez 15-0 15-15 15-40 3-0 → 4-0 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 2-0 → 3-0 S. Baez 0-15 15-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

(nei primi due set è stato sotto il 50% di prime palle in campo).(4) J. Sinnervs (26) S. Baez(di nuovo in apertura di programma sulla Margaret Court Arena)Questo risultato lo porta negli ottavi di uno Slam per l’undicesima volta in carriera, la nona negli ultimi dieci major giocati. Al prossimo match si alzerà l’asticella:, vittorioso su ceco Machac in quattro tirati set.(64% di prime in campo, vincendo il 78% dei punti e 52% con la seconda, 34 vincenti e 27 errori, ha annullato le 4 palle break concesse, vincendo 18 punti su 25 discese a rete)Sebastian non ha mollato mai, ha corso, spinto, rincorso, cercato vie alternative, variato, ma non è riuscito a trovare la via per stroncare la forza dell’azzurro, per togliergli il comando delle operazioniBaez ha subito un immediato break da parte di Jannik alla seconda chance, e sul 2-0 ha spinto benissimo col rovescio cross e via cambio col diritto inside out, strappando due chance (e poi una terza) del contro break. Qua. Sebastian ha cercato di variare, rischiando al massimo e provando anche la smorzata per togliere la miglior posizione in campo all’azzurro, ma il muro eretto da Jannik è stato inscalfìbile. Sinner ha annullato le palle break, è volato 3-0 e ha chiuso il primo set 6-0 con un parziale micidiale, lasciando le briciole all’avversario (solo 4 punti dal 3-0).

GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 6 6 J. de Jong J. de Jong 2 2 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 40-0 5-2 → 6-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-15 5-1 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-30 0-30 4-1 → 5-1 J. de Jong 15-15 40-30 ace 4-0 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-15 3-0 → 4-0 J. de Jong 0-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 40-0 1-0 → 2-0 J. de Jong 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 4-1 → 5-1 J. de Jong 15-0 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 40-0 2-1 → 3-1 J. de Jong 0-15 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-15 0-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 30-40 40-A ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A ace 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 40-0 40-15 30-0 ace 3-2 → 4-2 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 30-0 1-2 → 2-2 J. de Jong 15-0 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace ace 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 7 6 B. van de Zandschulp B. van de Zandschulp 4 5 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 15-30 30-30 df 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 4-3 → 5-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 ace 40-15 df ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 6-4 B. van de Zandschulp 0-30 0-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 4-3 → 5-3 B. van de Zandschulp 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-15 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 40-30 30-30 2-0 → 2-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 B. van de Zandschulp 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

, e solo i 19 errori – alcuni arrivati perché ha provato cose diverse – possono rappresentare l’unica pecca di una partita praticamente perfetta. Perfetta e utilissima, poiché vincere facendo poca fatica è il miglior viatico per proseguire nel torneo di slancio e risparmiare preziose energie per i turni successivi, sicuramente più impegnativi rispetto a questo secondo match. Tra l’altro si giocava con il tetto chiuso per la pioggia su Melbourne, altro fattore pro-Sinner, vista la sua abilità nell’affrontare le condizioni indoor, dove gli impatti possono essere puliti e perfetti, senza disturbi di alcun tipo. E quando Jannik è così veloce sulla palla e centrato, beh, arriva a “spaccare” la palla con precisione chirurgica.J. Sinnervs B. van de Zandschulpdopo diverse settimane lontano dalle competizioni, tra riposo e molto lavoro su colpi, tattica e fisico. Proprio sul fisico la prima nota sull’azzurro: già dai primi servizi; non un aumento di massa clamoroso, ma è importante vedere progressi nella sua struttura, indispensabili per dotarlo di maggior forza e resistenza.. Proprio con queste due soluzioni Jannik ha ottenuto molti punti, mettendo a nudo le difficoltà dell’olandese quando chiamato a reagire violentemente ad un attacco, spostato dalla sua posizione ideale sulla riga di fondo. Fin dai primi scambi è parsa evidente la differenza di intensità e qualità di Jannik rispetto Botic, difficile per “l’orange” rincorrere e rimettere molte palle alla velocità, angolo e pressione dell’altoatesino.Proprio il diritto l’ha tradito nei momenti decisivi, perché ha rischiato troppo o perché Sinner – sapientemente – l’ha spesso sfidato sul suo colpo forte, per poi cambiare sul rovescio e prendersi lauti dividendi.

