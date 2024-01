Alle ore 18 su Nove ampia sintesi della vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open

In regalo per tutti gli appassionati italiani in questo giorno leggendario per il nostro sport, NOVE, il canale generalista di Warner Bros. Discovery, trasmetterà in chiaro domenica 28 gennaio alle 18:00 un’ampia sintesi della finale dell’Australian Open che ha incoronato Jannik Sinner campione a Melbourne.

Prima finale italiana, primo epilogo Slam per Jannik e primo titolo: Sinner succede a Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959, 1960), Adriano Panatta (1976), Francesca Schiavone (Roland Garros 2010) e Flavia Pennetta (US Open 2015) tra i miti senza tempo del Grand Slam.

Fin dalle qualificazioni, Warner Bros. Discovery ha trasmesso sui canali Eurosport e in streaming integrale su Discovery+ oltre 250 ore di tennis in diretta da Melbourne Park con una squadra stellare di ex-campioni di tennis oggi talent expert di Eurosport: John McEnroe, Mats Wilander, Boris Becker, Tim Henman, Alex Corretja, Justine Henin e la nostra Roberta Vinci.

NOVE è al canale 9 del digitale terrestre e Tivù Sat.