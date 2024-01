Australian Open: Parlano Simone Bolelli e Andrea Vavassori dopo l’accesso alla fine di doppio (con il video della semifinale)

Andrea Vavassori: “E’ uno dei momenti più felici della mia vita, amo questo torneo, fantastico essere in finale. E’ uno dei tornei che ho sempre guardato e sognato quando ero bambino, sono qui con mio padre e il mio team ed è una gioia per tutti quelli che mi hanno seguito.

Abbiamo tutti una buona relazione tra di noi, questa vittoria è anche per loro. Cercheremo di giocare la nostra finale al meglio e speriamo che Jannik riesca a vincere la sua semifinale.”

Simone Bolelli: “E’ stata una partita molto dura, abbiamo iniziato bene nel primo set e poi loro hanno alzato il livello nel secondo. Abbiamo lottato su ogni palla fino alla fine, dopo quell’incredibile game sul 5-4 siamo rimasti concentrati. Per me è la seconda finale della carriera, la prima con Andrea. Lui ha 27 anni, io 38, è un gran ragazzo, ha iniziato a giocare molto bene l’anno scorso. In ogni partita abbiamo migliorato il nostro livello.

“Sono fortissimi, l’anno scorso erano a Torino, Bopanna ha enorme esperienza. Cercheremo di giocare il nostro tennis e di godercela“,