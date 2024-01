Zverev doma Alcaraz in quattro set, sfida Medvedev in semifinale all’Australian Open (sintesi video della partita)

La gioia trasforma l’urlo liberatorio di Alexander Zverev in un sorriso smagliante, quello di chi ha giocato un tennis magnifico, uno dei migliori in carriera, e poi se l’è vista davvero brutta, con un Alcaraz tornato molto pericoloso… L’aveva praticamente vinta, anzi dominata, e quindi il tedesco ha rischiato fortemente di perderla non chiudendo il match servendo sul 5-3 del terzo set. Sono bastati un paio di scambi meno incisivi, senza la prima di servizio, e Carlos s’è fatto trovare pronto, a riaprire un match in cui era stato dominato senza appello. Vince il tiebreak Alcaraz con 7 super punti e rimette tutto in discussione, ma alla fine Zverev strappa un break decisivo sul 4 pari del quarto set e stavolta chiude, a braccia alzate. Sasha trionfa 6-1 6-3 6-7(2) 6-4, volando per la seconda volta in carriera in semifinale agli Australian Open dove lo attende un nuovo capitolo della “dura” rivalità contro il collega e ben poco amico Daniil Medvedev.

Durissimo oggi è stato Sasha, una macchina da tennis quasi perfetta, un vero “panzer” per come è entrato forte nel match e non ha mollato di un centimetro, mai un momento di pausa, sbandamento o incertezza fino al momento di chiudere l’incontro nel terzo set. Era stato praticamente perfetto, sostenuto da un servizio monumentale che gli aveva consentito di vincere con buon agio tutti i suoi turni di servizio – aveva concesso solo due palle break fino al 5-3 del terzo! – e quindi giocare libero da tensione in risposta. La combinazione servizio e rovescio era formidabile, dopo una prima di battuta potente davvero rapido nel fare un passo in avanti e scaricare dei cross devastanti, che Alcaraz non riusciva a controbattere. Ottimi anche i cambi col lungo linea, e nemmeno col diritto ha sofferto molto. Zverev fluido, preciso, potente, in comando. Una partenza razzo e un servizio talmente efficace da mandare totalmente in tilt Alcaraz, dominato totalmente fino a quel fatidico 5-3 del terzo set. Lì Carlos è stato bravo a crederci, a rispondere e non regalare più niente, mettendo ulteriore pressione al tedesco, che ha avvertito il peso del momento, è stato incerto e meno offensivo, subendo un break che ha riaperto il match. Al tiebreak scatta bene Zverev, 2-0, ma qua entra in scena il Carlos Alcaraz Show: 7 punti di fila, uno più potente e bello del precedente, con Zverev annichilito. La partita va al quarto, break e contro break all’avvio, quindi c’è lotta. Leggermente più stanco il tedesco, meno perfetto al servizio; più vivace e finalmente centrato e paziente Alcaraz. La partita si spacca sul 4-3 Alcaraz: Zverev vince un turno di battuta durissimo, intenso, con alcuni big point. Sembra più stanco, ma moralmente è pronto a dare la zampata in risposta, prendersi il break che chiude la partita.

Davvero applausi a Zverev, che ha giocato un tennis fantastico e che se fosse riuscito a chiuderla sul quel “maledetto” 5-3 del terzo, beh, avrebbe disputato una partita impeccabile, una delle migliori in carriera. Del resto fino a quel momento serviva in campo il 90% di prime, e forte di una battuta eccezionale aveva braccio sciolto e tempo per colpire con potenza, senza crollare indietro, senza attendere troppo, senza tremare. È stato bravo a reggere il contraccolpo del set perduto essendo stato due volte a due punti dalla vittoria, e restare focalizzato contro un Alcaraz tornato sciolto, meno falloso e incisivo.

Gli ho di Zverev-Alcaraz



Già, Alcaraz… La sua modestissima prestazione fino a quel 5-3 si spiega per la forza del rivale, davvero in grandissimo spolvero, ma anche per la sua difficoltà nel girare le partite quando le cose non vanno come sperato, quando non ha il comando del gioco, quando è falloso ed è costretto a ringhiare e rincorrere. Ancora Carlos non è in grado di giocare “sporco”, di reggere mentalmente e restare in scia aspettando tempi migliori. Alcaraz sembrava un toro che vede rosso, senza alcun controllo. Nervoso, falloso, affrettava i tempi di gioco perché non li controllava, ma così era facile preda di troppi errori e scelte tattiche errate, finendo per fare esattamente il gioco del rivale. Forzava appena possibile, sperando di ribaltare l’inerzia a suo favore, invece di riguadagnare campo, spostare all’indietro Zverev e così aprirsi il campo per l’affondo. Zero pazienza, pochissima lucidità, in preda ad una furia autodistruttiva. In questo, Sinner è maturato moltissimo, Alcaraz sembra aver fatto addirittura qualche passo indietro. È una sconfitta amara per lui, che lo costringerà a ripensare all’approccio alla partita ma soprattutto alla gestione delle emozioni in campo e della tattica. Appena si è sciolto è tornato a colpire alla grande e fare punti clamorosi. Ma non puoi regalare due set e mezzo a un rivale così forte.

Il mondo del tennis e quello italico in particolare è totalmente focalizzato sulla super sfida Sinner – Djokovic. Ma occhio a Zverev, il livello di gioco prodotto nei quarti dal tedesco è difficile da contrastare per tutti…

Marco Mazzoni

La cronaca

Zverev scatta benissimo dai blocchi, Alcaraz è contratto. Il servizio e rovescio del tedesco filano via che è un piacere, sicuri e potenti, mentre lo spagnolo cede malamente il suo turno di servizio con un doppio fallo in apertura e tre errori. Con un parziale di 12 punti 2, lo score segna già 3-0 Zverev. Si butta avanti Carlos, come per scuotersi ed entrare in partita. Rischia, ma la tattica aggressiva funziona nonostante il servizio non entri in ritmo. Lo spagnolo spinge forte sul diritto di Sasha, cercando di farlo correre verso destra, dove è meno sicuro. Vince un game Alcaraz, ma Zverev è terribilmente sicuro, la prima di servizio è perfetta, i suoi colpi potenti e aggressivi. Sente bene la palla il tedesco, trova impatti notevoli e Alcaraz è nervoso, forse non si aspettava uno Zverev così incisivo. Sasha dal centro del campo colpisce alcuni rovesci regali, nemmeno le rincorse di Alcaraz servono a qualcosa. Ha fretta Carlos, fa fatica da fondo e attacca, ma nel sesto game un approccio di diritto corto è punito dal passante di diritto di Zverev, che ha la palla del doppio break. Male Carlos, comanda col diritto ma ne spara uno a mezza rete, in totale confusione. 5-1 e poi 6-1 Zverev, chiuso col secondo Ace del set. Un parziale perfetto per il tedesco, in totale controllo del campo e dei tempi di gioco. Male, in tilt, Alcaraz, con 11 errori e solo 55% di prime in campo.

Alcaraz entra meglio nel secondo set, crescono le prime palle in campo, è più pronto a scaricare la potenza del diritto, e questo allontana Zverev dalla riga di fondo. Nel terzo game fa il pugno dopo un gran vincente col diritto, una delle sue accelerazioni fulminanti dopo il servizio che non ti lasciano scampo e che nel primo set erano totalmente assenti. Carlos cerca l’allungo nel sesto game, strappa due palle break con ottimi colpi (15-40) ma Zverev si difende forzando gli errori del rivale, che spreca le chance. Il settimo game, sul 3 pari, è durissimo. Carlos serve, ma torna a forzare i tempi di gioco, mentre Zverev continua a spingere con terribile potenza e sicurezza. Strappa una palla break ai vantaggi e il break arriva! Sbaglia col rovescio, sotto pressione del rivale, ma continuando a non trovare il giusto ritmo, tanta fretta, tante indecisioni. Il break manda avanti Zverev 4-3 e servizio, con un game solidissimo vola 5-3 e stappa un secondo break nel nono game, con due errori di rovescio. Grande pressione di Zverev sul lato sinistro del rivale, ma il rovescio di Carlos oggi non è nella sua giornata migliore. Ma niente davvero funziona nel tennis dello spagnolo, incerto, nervoso, con poco aiuto del servizio e 10 errori, il doppio del rivale, quasi perfetto con un incredibile 90% di prime palle in campo. Quando il servizio lo sostiene così bene, Zverev gioca libero, sicuro e vincente.

Il match non cambia nel terzo set. Zverev serve come un treno e in risposta spinge, non regala niente, continua a mettere pressione al rivale, sempre più furibondo nella sua disperata ricerca di vincenti, di tenere in mano l’iniziativa senza riuscirci. Dopo un discreto primo turno di battuta, Carlos va in tilt nuovamente sul 2-1. Scivola sotto 0-30 e 15-40, recupera con il servizio, ma ai vantaggi sbaglia troppo, non ha la pazienza per tenere lo scambio ad alta velocità e provare a spostare Zverev, e strappando i colpi sbaglia per primo. Abituato a fare la differenza con un paio di colpi, la resistenza di Zverev lo manda in confusione. Affronta una terza palla break, Zverev è bravo a farlo giocare sul rovescio, palle angolate e veloci, tanto che Alcaraz cerca di uscire con un’accelerazione cross troppo difficile. La palla è larga, è BREAK, 3-1 e servizio Zverev, in totale controllo del match. Più laborioso il quinto game per Sasha, cerca una disperata reazione Carlos, ma alla fine, ai vantaggi, lo porta ancora a casa il tedesco, volando avanti 4-1. Il pubblico cerca di scuotere Alcaraz, non si aspettava una partita così dominata da Zverev. Trova un paio di belle giocate il murciano, resta aggrappato alla partita sul 2-4, ma non è più in controllo di niente, tutto è nelle mani di Zverev, a due passi dalla semifinale. Serve per chiudere sul 5-3 Zverev, ed avverte la tensione. Scivola sotto 0-30, bravo qua Alcaraz a colpire con potenza ma non regalare. Nel momento del bisogno, ecco il servizio, il colpo che l’ha portato a dominare l’incontro. Due grandi battute per il 30 pari. Sembra ripreso, invece ecco l’impensabile. Sbaglia di volo Sasha, un tocco non facile ma nemmeno impossibile, errore che gli costa una palla del contro break. È bravo Alcaraz a rispondere bene, buttarsi avanti e chiudere di volo. Il miglior game del suo match, giocato sull’orlo del burrone, ma un po’ passivo il tedesco sul 30 pari. Serve sul 4-5, e il suo tennis torna frenetico, ma riesce a impattare sul 5 pari con un passante non difficile. Sorride, per la prima volta nel match, è stato due volte a due punti dalla sconfitta. Il match si decide al tiebreak. Inizia male Alcaraz, sceglie una smorzata difficilissima, senza senso visto che in questa fase il rivale più titubante. Alza il muro il tedesco, 2-0. Carlos si prende due punti in risposta con due passanti, a punire gli attacchi poco profondi del tedesco. Si gira 4-2 Alcaraz, ora vola sul campo, ha altro piglio ed energia positiva. Vince altri due grandi punti, domina! 7 punti di fila, l’ultimo una perentoria accelerazione di rovescio. Set Alcaraz, 7 punti a 2.

Inizia male Alcaraz nel quarto set, torna a commettere errori e regala un break in apertura che rimette Zverev al comando. Ma la bagarre continua, ora è Carlos a rispondere sempre e Zverev a sbagliare. Pesante sulla volée in rete che gli costa l’immediato contro break. Per la prima volta nel match c’è equilibrio, la lotta si è accesa con Alcaraz finalmente sicuro al servizio, meno falloso e pronto a quelle giocate spettacolari che l’hanno già reso un’icona dello sport. Meno sciolto con le gambe il tedesco, sicuramente pesa il finale di terzo set, dove ha sfiorato la vittoria, ma regge bene nei suoi turni di battuta. Grande spettacolo nell’ottavo game, Zverev si fa rimontare da 40-0; ai vantaggi vince uno scambio rocambolesco, che però gli costa molta fatica per i continui scatti. Ancor più bello il diritto che gli vale il 4 pari, formidabile anche la difesa di Carlos. Paga la fatica la game precedente l’iberico, crolla 15-40 con due errori in spinta, mentre scattano le tre ore di gioco. Attacca corto Alcaraz, è ottimo il passante di rovescio lungo linea del tedesco, gli vale un break che inchioda lo score sul 5-4. Ha una seconda chance per servire per il match, dopo il 5-3 del terzo set. Ride amarissimo Alcaraz sull’errore di rovescio, dopo aver rimesso due smash di Zverev, che lo condanna a difendere un Match Point. Il servizio di Sasha è una sentenza, una bordata che esce dal campo. Grande Zverev, per come ha reagito all’avvio del quarto set, quando il mondo gli era praticamente crollato addosso e il rivale era tornato pimpante e molto aggressivo. Adesso Medvedev, nuovo capitolo della loro dura rivalità, per sognare la seconda finale Slam in carriera.

(6) A. Zverev vs (2) C. Alcaraz