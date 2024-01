Nadal, rientro previsto al 250 di Doha a metà febbraio. Musetti e Sonego al via per i colori italiani

Non c’è ancora una comunicazione ufficiale da parte del diretto interessato, ma sembra proprio che Rafa Nadal abbia deciso di rientrare sul tour al 250 di Doha, che scatterà il prossimo 19 febbraio. Alcuni colleghi ben informati hanno confermato che il maiorchino sta pianificando le prossime settimane includendo il torneo del Qatar come prima tappa agonistica dopo lo stop per recuperare dal problema muscolare sofferto a Brisbane ad inizio anno, che l’ha costretto a rinunciare agli Australian Open. La conferma viene anche dal broadcaster TennisTv, con un tweet che non lascia dubbi.

Nadal è tornato sull’ATP tour dopo quasi un anno di stop a Brisbane, ben figurando nei suoi primi due match dell’anno, ma venendo sconfitto da Jordan Thompson al termine di una dura battaglia di tre ore, nella quale il campione spagnolo ha avvertito dei problemi muscolari nella stessa area lesionata lo scorso anno e che l’ha costretto a tornare nuovamente sotto i ferri per recuperare. Per non rischiare un infortunio più grave, Rafa ha fatto le valigie ed ha lasciato l’Australia.

Il 37enne Nadal ha giocato otto volte a Doha, con un titolo esattamente 10 anni, quando sconfisse in finale Monfils. La sua ultima presenza è datata 2016, quando venne sconfitto nettamente in finale da Djokovic (6-1 6-2 lo score).