Australian Open: Sarà supersfida tra Alcaraz e Zverev nei quarti di finale (Video)

Carlos Alcaraz ha prodotto lunedì la sua miglior prestazione della settimana, qualificandosi in modo netto e travolgente per i quarti di finale dell’Australian Open per la prima volta nella sua carriera. È la settima volta che raggiunge i migliori otto in uno Slam, avendolo già fatto per tre volte agli US Open, due volte a Roland Garros e una a Wimbledon, nel suo cammino verso il titolo dello scorso anno.

Lo spagnolo, numero due al mondo, sta migliorando partita dopo partita e agli ottavi di finale è tornato alla sessione serale per battere il serbo Miomir Kecmanovic, numero 60 ATP e protagonista di un grande torneo, con lo score di 6-4 6-4 6-0, in meno di due ore. In questo incontro, Alcaraz ha sfoderato ben 40 vincenti e commesso solo 19 errori non forzati.

Nei quarti di finale di mercoledì, Alcaraz si ritroverà di fronte al tedesco Alexander Zverev, contro il quale ha uno svantaggio (3-4) negli incontri diretti. Nel 2023, ha vinto due dei tre incontri tra i due, ma ha perso l’ultimo, alle ATP Finals a Torino.

Alexander Zverev ha vissuto un altro match davvero difficile agli Australian Open 2024, ma è riuscito nuovamente a prevalere in una battaglia risolta al super tiebreak del quinto set. Un successo sofferto che gli assicura il biglietto per tornare ai quarti di finale a Melbourne tre anni dopo, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali per la seconda volta in carriera nell’Happy Slam. Sascha è stato nuovamente spinto al limite, questa volta in quattro ore di tennis molto inteso da Cameron Norrie (22º), ma il numero 6 al mondo ha trionfato con il punteggio conclusivo di 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6(3). Il tedesco ha messo a segno 54 colpi vincenti, due in meno dell’aggressivo Norrie (56), che però ha anche commesso più errori (63 contro 41).

