Medvedev descrive i segreti della sua risposta dopo la vittoria su Borges (Video)

Daniil Medvedev non è solo uno tennisti più forti al mondo, ma anche uno dei più disinvolti con un microfono davanti. Lo mostrò subito fin dalla sua esplosione, quando a US Open 2019 aizzò pubblicamente gli spettatori dopo una sua sofferta vittoria, “questa è per voi, più mi fischiate e più vinco” disse rivolto al pubblico. Anche nelle press conference, mediamente piuttosto piatte, il moscovita spicca per qualità di analisi e risposte spesso pepate, fuori dagli schemi. Per questo non sorprende che Daniil abbia intrattenuto il pubblico con classe e sagacia dopo la vittoria su Borges di stamattina a Melbourne. Il bravo “Bin Jim” Courier, cerimoniere post partita agli Australian Open, ha approfittato della disponibilità del russo per chiedergli lumi sulla sua eccezionale risposta, tirata da lontanissimo ma terribilmente efficace e produttiva nel suo tennis. “Io non ci sarei mai riuscito ai miei tempi, fammi vedere come fai, prendi pure il microfono” invita l’americano. Medvedev non si è fatto pregare, come mostra il video del divertente ed interessante momento vissuto sulla Rod Laver Arena.

After defeating Nuno Borges, Daniil Medvedev’s post-match interview turns into an insightful masterclass! 😅👏#AusOpen pic.twitter.com/a3uHv0PvEh — Eurosport (@eurosport) January 22, 2024

“Mi hai definito maestro della risposta, ma non realtà non credo di esserlo perché se rispondo da vicino il colpo non è così buono” spiega Medvedev. “Posso rispondere da vicino, ma non è così buona, chiedilo pure a Novak! Ho iniziato rispondendo qua (non così lontano, ndr), ma col mio coach o anche pensandolo da solo, ho notato che giocando come gente come Tsonga non ottenevo nulla, nemmeno una palla break. Così quando affronto uno che serve molto bene… (e inizia ad indietreggiare) forse è meglio mettersi quaggiù. E se gioco contro qualcuno che è ancor più forte al servizio, retrocedo fino a qua! Ho notato che rispondendo da così dietro contro gente che serve benissimo potevo eseguire un colpo in topspin come se fosse un normale colpo di scambio perché la palla rimbalza all’altezza giusta. Ad un certo punto ho capito che quella era la posizione dalla quale ottenevo il meglio della mia risposta. E così ho iniziato a giocare molto meglio”.

“È fenomenale” dice Courier, mentre Daniil retrocede praticamente fino in tribuna, mimando un colpo di diritto appena davanti all’orologio ufficiale del campo, metri dietro la riga di fondo.

“Dio, è davvero lontanissimo da qua!” continua Courier, “Non credo che una persona alta ‘normale’ come me possa difendere il campo da così dietro, penso che si debba essere altissimi come te” domanda l’americano. “No, credo che potresti” afferma Daniil, “perché molti servizi li affronti andando verso la palla. Quando rispondi da vicino sei costretto a fare solo un passo o meno e bloccare la risposta. Ma da qua, rispondo facendo anche tre o quattro passi. È qualcosa che necessita allenamento, ma colpendo da qua è davvero difficile colpire out. Potresti provarci e saresti sorpreso da come si può rispondere e che traiettorie si possono trovare”.

Il siparietto continua: “A 53 anni fare tre o quattro passi per rispondere non è un’opzione” afferma un divertito Courier, “non voglio tenerti qua oltre ma questo te lo voglio chiedere, come diavolo riesci a rimettere una palla corta da qua, sarà uno sprint di 25 metri…”. Medvedev risponde: “È un bel problema, Nuno è stato fantastico sulle palle corte oggi. Ricordo Alcaraz a Indian Wells, ha una delle migliori palle corte, forse la migliore. Nella finale me ne avrà fatte almeno 10 vincenti… Tanto che poi ho giocato a Miami, e tutti mi hanno fatto continue palle corte! Ma… se la tua palla corta non è perfetta, sarò io a vincere il torneo! Oggi non ero molto felice in campo perché Nuno è stato fantastico con il drop shot. È qualcosa che alleno molto con il mio preparatore fisico, simulo qualche risposta da lontanissimo e quindi corro fino a laggiù come se dovessi riprendere la smorzata. Mi stanco, mi riposo e quindi scendo in campo per la partita”.

Intrattenimento per il pubblico, ma anche un momento curioso e interessante per spiegare come funziona questa tattica di risposta super arretrata del russo, diventata ormai iconica e anche copiata da molti, ma non con gli stessi risultati. Thiem per esempio è un altro che risponde da lontanissimo; può farlo – o lo faceva molto bene nei suoi anni migliori – perché ha una notevole potenza nel braccio e gambe molto esplosive per scattare con forza sulla palla e recuperare qualche metro dopo la risposta. Altri ci provano ma con risultati assai più modesti. Sinner per esempio nel suo autunno 2023 davvero magico, ha spesso cambiato di frequente, e di metri, la sua posizione in risposta per destabilizzare il servizio dell’avversario, aprendo un angolo invitante e quindi quasi forzandolo cambiare idea… e poi recuperare una posizione più avanzata, una tattica che ha funzionato anche bene in alcune partite. Certo che se il buon Nick Bollettieri, fautore del dogma “anticipa e rispondi più avanti che puoi” avesse ascoltato le parole del russo, forse avrebbe lasciato la tribuna schifato o scuotendo la testa…

Marco Mazzoni