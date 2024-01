Australian Open: Paolini esce di scena, non trova la chiave per scardinare le accelerazioni di Kalinskaya (con le statistiche complete)

Sfuma il sogno quarti di finale Slam per Jasmine Paolini. La splendida corsa della toscana agli Australian Open 2024 si ferma negli ottavi di fronte alla pulizia d’impatto, accelerazioni e precisione in spinta di Anna Kalinskaya, davvero in grandissimo spolvero, sicura, impeccabile. La russa, n.75 WTA, supera nettamente l’azzurra per 6-4 6-2 in 77 minuti di gioco, mostrando in campo un tennis fantastico per qualità di spinta, precisione e continuità. Non una sbavatura, non ha mai tremato e ha condotto l’incontro dall’inizio alla fine, forte di tempi di gioco rapidissimi con i quali ha costretto Jasmine in difesa, a rincorrere. Paolini ha disputato un buon primo set, ha lottato molto e cercato la via per spezzare l’incantesimo di Kalinskaya, ma non è riuscita a spostare l’avversaria, a farla correre lateralmente in modo da impedirle di accelerare con precisione. Oggi Anna sentiva la palla benissimo, ha cavalcato una di quelle giornate in cui “colpisci la monetina” dall’altro lato del campo e tutto ti riesce facile.

Il canovaccio tattico impostato da Paolini con il bravo coach Renzo Furlan è stato chiaro fin dai primi 15: aprire l’angolo per spostare lateralmente Kalinskaya, cercare un servizio aggressivo e una risposta altrettanto incisiva per non lasciare il tempo alla rivale di scatenare quelle accelerazioni che possono disegnare il campo. C’è riuscita per qualche game Jasmine, è stata brava a tenere quest’atteggiamento molto aggressivo, i piedi assai vicini alla riga di fondo, a comandare. Purtroppo Anna ha trovato la contromossa per prendere in mano la partita. Con i colpi d’inizio gioco è stata molto incisiva, più efficace e precisa, e questo ha spostato totalmente la partita dalla sua parte. Ha messo in campo il 70% di prime palle, non così rapide ma terribilmente precise, potendo così spingere dal centro, quasi sempre con i piedi ben piantati a terra, un primo colpo già molto aggressivo. Col lungo linea di rovescio dal centro ha flirtato con la riga laterale, ha quindi spinto un altro colpo nello stesso angolo, inchiodando l’azzurra lateralmente, e quindi via in anticipo col terzo colpo nell’angolo scoperto. Stesso schema ribaltato dall’altro lato; identica e altrettanto vincente la sua tattica in risposta, approfittando del servizio non così profondo dell’azzurra.

Non ha servito nemmeno così male Paolini come percentuali, ma la sua prima palla saltava troppo poco per impedire alla russa di entrare a tutta con i suoi drive, davvero sicuri e incisivi. La partita è tutta racchiusa in quest’analisi. Jasmine ha provato ad attaccare, ma non è abituata a tenere tempi di gioco così rapidi, e accelerandoli oltre le sue consuetudini ha finito per accelerarli fin troppo, commettendo errori per lei non consueti. Purtroppo ha sbagliato alcuni rovesci cross, tatticamente ottimi, che potevano darle punti importanti. Soprattutto Jas non è mai riuscita a far sentire all’avversaria abbastanza pressione da metterle “paura”, irrigidirne il braccio e così toglierle sicurezza. Ha trovato una giornata super di Anna, talmente centrata e sicura da disegnare il campo tenendo in mano i tempi di gioco. Nel secondo set, dopo le chance non sfruttate nel secondo game quando è volata in risposta 0-40, la partita è girato totalmente dalla parte della russa. Quello era forse il momento che poteva cambiare l’inerzia del match, un “early break” e un potenziale vantaggio di 2-0 che chissà, magari poteva togliere certezze a Kalinskaya. Purtroppo non ha concretizzato le occasioni – una giocata proprio male – e la partita è scivolata via, sotto i colpi davvero puliti e velocissimi della russa.

Il rimpianto viene non tanto dal match in sé, giocato davvero bene da un’avversaria che ha il tennis per mettere in difficoltà l’azzurra, ma anche dal tabellone davvero invitante, che poteva clamorosamente aprire addirittura scenari da semifinale per Paolini. Jasmine si consola con il nuovo best ranking nella prossima classifica WTA, sarà al n.24.

Marco Mazzoni

La cronaca

Jasmine inizia il match alla battuta. Molto brava ad aprire il campo e tagliare l’angolo col rovescio cross per spostare Kalinskaya. La russa infatti è un’ottima colpitrice ma non è rapida negli spostamenti, quindi muoverla e non lasciarle il comando delle operazioni è il focus della sua tattica. Perfetto il primo game, potente e incisiva, muove lo score a 15. Sotto gli occhi della coach Patricia Tarabini, anche Kalinskaya inizia bene, il servizio è preciso, praticamente non si scambia. Complicato il secondo turno di battuta della toscana: la prima palla non entra, entra in moto invece la risposta di Anna, che allontana l’azzurra dalla riga di fondo e quindi la costringe a rincorrere da dietro, con troppi errori. Scivola sotto 15-40, e subisce il break con un errore di rovescio, tirato da diversi metri dietro la riga di fondo. 2-1 e servizio Kalinskaya. Buona reazione di Paolini, attacca in risposta, entra in campo e si porta anche a rete per mettere pressione all’avversaria, sorpresa dall’aggressività dell’italiana. Strappa il contro break a 15, con un game tatticamente perfetto. 2 pari. Il match continua con un tema tattico ben preciso: chi per prima ruba il tempo per l’affondo, vince il punto. Eccellente la qualità in spinta di Kalinskaya, con i piedi fermi ha una precisione entusiasmante, soprattutto col rovescio lungo linea. Jasmine è brava ad annullare due palle break sul 15-40, servizi esterni per aprire il campo e via col diritto. Ne sbaglia malamente uno ai vantaggi, a campo aperto, che paga a caro prezzo col secondo break nel punto successivo, davvero brava la russa ad attaccare e chiudere di volo. 3-2. Anna consolida il vantaggio con un buon turno di battuta, tennis pulito, verticale, approfitta della prima palla più corta dell’azzurra per spingere, 4-2. L’azzurra non riesce ad incidere in risposta, ed è brava Anna a fare un mezzo passo avanti e colpire a tutto braccio, sempre precisa negli affondi. Vincenti che la portano avanti 5-3. Un rovescio mal centrato, cercando il massimo anticipo, sul 30 pari costa a Jasmine un Set Point. Si salva Paolini costruendo finalmente un gran punto, aprendo a tutta l’angolo. Resta aggrappata al set l’azzurra, 4-5. Non trema la russa, inchioda in un angolo l’italiana con un paio di colpi profondi e affonda col terzo nell’angolo scoperto. Una tattica semplice ma vincente, 6-4 Kalinskaya.

Anna è troppo rapida e precisa nell’aggredire il servizio di Jasmine, la seconda palla in particolare è davvero troppo lenta; si procura subito una palla break per scappare in vantaggio, ma è brava Paolini a rischiare e salvarsi. Fa il pugno dopo aver vinto il primo game Paolini, serve uno scatto emotivo per provare a togliere un po’ di tempo di gioco all’avversaria. Ci prova con tutte le sue forze, rischia tanto alzando anche un po’ la parabola per sporcare la palla, e funziona. Vince tre punti in risposta, 0-40! Non le sfrutta, Jasmine nello scambio sul 30-40 regala un gratuito di rovescio che non ci voleva. È il game più lungo e lottato del match. Ancora l’azzurra ci prova, è più in campo con i piedi, rischia ma sbaglia un rovescio in comando e poi uno smash non impossibile. Errori che non ti puoi permettere se vuoi scappare in vantaggio. Paolini spreca le chance, dopo 14 punti Kalinskaya impatta 1 pari. Il volto di Jas esprime tutto lo scoramento del momento. Ride amaro dopo aver affossato in rete uno smash non difficile, ci prova davvero la lucchese, ma forse è costretta ad andare sopra la sua velocità per farlo, e sbaglia troppo. Sul 2 pari Paolini affretta troppo i tempo di gioco… Deve farlo per non cadere in difesa, ma esagera e sbaglia. Un brutto diritto a rete sul 30 pari le costa una palla break. Morbida la seconda palla di Jan, è prontissima Anna ad avventarsi col la risposta di rovescio, cross, quasi sulla riga. Si prende un Break che la manda avanti 3-2 e servizio. Tutto facile per la russa in questa fase, prima palla precisa, colpo potente in anticipo nell’angolo scoperto, altro colpo a chiudere. Paolini non ha il tempo per fare niente perché in risposta non incide. 4-2 Kalinskaya. Purtroppo per Jas “grandina”… forte del vantaggio, Anna libera il braccio trovando dei punto linea dal centro eccezionali, trova quasi le righe, davvero brava. Vola 0-40 e strappa il secondo break con un comodo passante di diritto, punendo l’attacco tatticamente corretto ma non ben eseguito dall’azzurra. 5-2 Kalinskaya, chiude facilmente la russa 6-2, volando nei quarti di finale degli AO24. Una battuta d’arresto secca per Paolini, davvero brava nel torneo ma incapace oggi di trovare la chiave per scardinare il tennis pulito e veloce dell’avversaria, davvero in gran forma.

GS Australian Open J. Paolini J. Paolini 4 2 A. Kalinskaya A. Kalinskaya 6 6 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Paolini 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

### Service Statistics

| Statistic | J. Paolini 🇮🇹 | A. Kalinskaya 🇷🇺 |

|——————————|—————-|——————–|

| Aces | 3 | 1 |

| Double Faults | 0 | 1 |

| 1st Serve In | 65% (37/57) | 70% (38/54) |

| Win 1st Serve | 46% (17/37) | 66% (25/38) |

| Win 2nd Serve | 60% (12/20) | 75% (12/16) |

| Fastest Serve (km/h) | 173 | 172 |

| 1st Serve Average (km/h) | 156 | 160 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 121 | 140 |

### Winners & Errors

| Statistic | J. Paolini 🇮🇹 | A. Kalinskaya 🇷🇺 |

|—————————–|—————-|——————–|

| Winners | 17 | 20 |

| Return Winners | 1 | 0 |

| Unforced Errors | 33 | 13 |

| Return Unforced Errors | 2 | 0 |

### Points Won

| Statistic | J. Paolini 🇮🇹 | A. Kalinskaya 🇷🇺 |

|————————–|—————-|——————–|

| Break Points Won | 25% (1/4) | 50% (4/8) |

| Net Points Won | 64% (14/22) | 89% (8/9) |

| Receiving Points Won | 30% | 49% |

| Total Points Won | 46 | 65 |

### Serve and Return

| Statistic | J. Paolini 🇮🇹 | A. Kalinskaya 🇷🇺 |

|————————–|—————-|——————–|

| Service Points Played | 37 | 38 |

| Service Points Won | 17 | 25 |

| Return Points Played | 38 | 37 |

| Return Points In Play | 35 | 31 |

| Return Points Won | 13 | 20 |

### Rally

| Statistic | J. Paolini 🇮🇹 | A. Kalinskaya 🇷🇺 |

|———————-|—————-|——————–|

| GroundStroke Winners | 5 | 6 |

| Volley Shots | 1 | 4 |

| Approach Shots | 2 | 3 |

| Passing Shots | 0 | 1 |

| Lob Shots | 0 | 0 |

| Overhead Shots | 0 | 0 |

| Drop Shots | 0 | 0 |