Lorenzo Angelini e Vittoria Paganetti spiccano agli Australian Open Junior

Giornata di incontri per gli azzurrini agli Australian Open Junior Championship, in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Dopo l’importante avanzamento di Vittoria Paganetti, è il turno di Lorenzo Angelini di raggiungere il secondo turno del prestigioso torneo.

Angelini, 17enne promessa del tennis forlivese, ha dimostrato grinta e talento nel suo esordio nel tabellone maschile. In una partita combattuta che è durata oltre due ore e un quarto, il giovane italiano ha avuto la meglio sul russo Timofei Derepasko, imponendosi con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. La sua prossima sfida, prevista per martedì, sarà contro il giapponese Rei Sakamoto, quarto favorito del seeding e compagno di doppio di Federico Cinà, prima testa di serie del torneo.

Tuttavia, non tutte le notizie sono positive per il contingente italiano. Andrea De Marchi, 17enne di Pomezia, dopo aver superato le qualificazioni, è stato sconfitto nel main draw per 6-4, 6-4 dal bulgaro Anas Mazdrashki, anche lui di 17 anni e proveniente dalle qualificazioni.

Passando al tabellone femminile, Noemi Basiletti, 17enne di Livorno, ha combattuto per oltre due ore e mezza ma ha dovuto cedere alla 16enne australiana Alana Subasic, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5.

La speranza italiana nel singolare femminile rimane Vittoria Paganetti. La 17enne barese, dopo aver superato all’esordio in due set la 16enne statunitense Alanis Hamilton, affronterà lunedì la britannica Mingge Xu, 12esima testa di serie del torneo.

Il sabato aveva visto l’eliminazione di un’altra italiana, Francesca Gandolfi. La 17enne romana, sfortunata nel sorteggio, è stata sconfitta dalla slovacca Renata Jamrichova, numero 3 del ranking junior ITF e prima favorita del seeding, nonché campionessa in carica di doppio dell’Australian Open (lo scorso anno ha vinto il titolo insieme all’italiana Federica Urgesi).

GS Australian Open A. De Marchi A. De Marchi 4 4 A. Mazdrashki A. Mazdrashki 6 6 Vincitore: A. Mazdrashki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. De Marchi 40-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. De Marchi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Mazdrashki 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. De Marchi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Mazdrashki 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 A. De Marchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 A. Mazdrashki 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. De Marchi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Mazdrashki A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. De Marchi 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Mazdrashki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. De Marchi 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 A. Mazdrashki 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. De Marchi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Mazdrashki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. De Marchi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Mazdrashki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. De Marchi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Mazdrashki 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1

GS Australian Open N. Basiletti N. Basiletti 7 2 5 A. Subasic A. Subasic 5 6 7 Vincitore: A. Subasic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 N. Basiletti 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Subasic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Basiletti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Subasic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 N. Basiletti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Subasic 40-0 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 N. Basiletti 0-15 0-30 2-3 → 2-4 A. Subasic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Basiletti 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Subasic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 N. Basiletti 0-15 15-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Basiletti 15-0 4-5 A. Subasic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Basiletti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Subasic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Basiletti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Subasic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Basiletti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Subasic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Basiletti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Subasic 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open L. Angelini L. Angelini 6 3 6 T. Derepasko T. Derepasko 3 6 4 Vincitore: L. Angelini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Derepasko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Angelini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Derepasko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Angelini 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Derepasko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Angelini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 T. Derepasko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Angelini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Derepasko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Angelini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Derepasko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Angelini 15-0 30-0 40-30 2-5 → 3-5 T. Derepasko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Angelini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Derepasko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Angelini 30-40 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Derepasko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Angelini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Derepasko 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Angelini 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Derepasko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Angelini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 T. Derepasko 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Angelini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Derepasko 0-15 0-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Angelini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 T. Derepasko 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Angelini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi