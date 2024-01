La squadra di Davis al Quirinale per Celebrare la Coppa Davis

La nazionale italiana di tennis, vincitrice della prestigiosa Coppa Davis nel 2023, sarà ricevuta al Quirinale da Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica. L’evento si terrà il prossimo primo febbraio alle ore 16:00, marcando un momento storico per lo sport italiano.

Questo incontro, originariamente previsto per il 21 dicembre, è stato posticipato a causa degli impegni dei giocatori, impegnati nella preparazione dell’inizio della stagione 2024. La squadra, guidata dal capitano Filippo Volandri, ha scritto una pagina gloriosa nella storia del tennis italiano, riportando in patria il trofeo più iconico del tennis ben 47 anni dopo il primo trionfo del 1976 a Santiago del Cile.

Il successo straordinario, ottenuto in finale contro l’Australia, ha riacceso l’entusiasmo e la passione per il tennis in Italia. Al Quirinale, tutti i membri della squadra nazionale saranno presenti, insieme ad Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. Questo incontro rappresenta non solo un riconoscimento per l’impeccabile risultato sportivo, ma anche un’occasione per celebrare i valori di impegno, dedizione e spirito di squadra che hanno guidato gli azzurri verso il trionfo.

Marco Rossi