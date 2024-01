Momenti salienti della conferenza stampa di Carlos Alcaraz agli Australian Open (Video)

Durante la conferenza stampa seguita alla sua vittoria su S. Juncheng per 6-1, 6-1, 1-0 (ritiro), Carlos Alcaraz ha condiviso le sue riflessioni sulla partita e sui suoi piani futuri. In generale, Alcaraz ha dimostrato un approccio maturo e riflessivo sia dentro che fuori dal campo, sottolineando la sua crescita come giocatore e la sua capacità di adattarsi a diverse situazioni di gioco. Ecco i punti salienti:

1. Condizione dell’Avversario: Alcaraz ha notato che Juncheng non sembrava pronto e non giocava al suo solito livello. Ha affermato di essersi concentrato su se stesso e di aver pianificato bene la partita, anche se era evidente che l’avversario non stava giocando al meglio.

2. Consigli per Juncheng: Alcaraz ha elogiato Juncheng per la sua capacità di colpire la palla e lo ha definito un ottimo giocatore. Ha consigliato a Juncheng di non avere fretta di tornare in campo e di prendersi il tempo necessario per riprendersi dalla sua condizione fisica.

3. Sensazioni nel Torneo: Carlos si sente in forma, valutando il suo stato attuale tra 7 e 8 su 10. Si sente in miglioramento ogni giorno, sia nei movimenti che nel colpire la palla, e sta prendendo confidenza con il campo.

4. Obiettivi Stagionali e Gestione del Carico di Lavoro: Dopo un calo di forma post-Wimbledon, uno degli obiettivi di Alcaraz per la stagione è mantenere un livello costante per tutto l’anno. Sta cercando di fare le cose giuste, migliorando gli aspetti che non hanno funzionato bene l’anno scorso.

5. Preparazione Mentale per la Partita: Nonostante l’avversario fosse più giovane e meno esperto, Alcaraz ha preparato la partita come al solito. Ha cercato di sfruttare l’inesperienza di Juncheng su un palcoscenico così grande come vantaggio, mettendo pressione sul suo gioco e giocando senza nervosismo.





Francesco Paolo Villarico