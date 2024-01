Djokovic ammette qualche difficoltà: “Commetto errori insoliti, non al mio livello. È frustrante”

Vince ma non convince. Così si potrebbe riassumere la vittoria in 4 set ottenuta nella serata di Melbourne da Novak Djokovic sul tennista locale Alexei Popyrin. L’australiano ha disputato una buona partita, spingendo forte col diritto e restando aggrappato nello score, tanto da forzare il n.1 del mondo al limite in un duro terzo set, nel quale in risposta Alexei si è procurato ben 4 set point sul 5-4, senza sfruttarli (uno davvero mal giocato). Vinto in sicurezza il tiebreak, il serbo è scappato via verso il successo nel quarto parziale, approdando al terzo turno. Una vittoria che non convince lo stesso Djokovic, come affermato alla stampa nel dopo partita. Non si sente in forma, non è contento del proprio gioco, ma avanza. E più che avanza, più sarà pericoloso per tutti i rivali…

“Nell’ultima settimana non mi sono sentito affatto vicino alla miglior forma possibile, né ho mostrato il mio miglior gioco” dichiara Novak. “È frustrante vedere il livello di tennis a cui sto gareggiando e i troppi errori insoliti che commetto, ma questo è lo sport. Non è possibile sentirsi sempre al meglio, in questi casi è necessario trovare un modo per vincere, cosa che ho fatto contro due tennisti di grande qualità, che hanno giocato con molta fiducia e avevano un’idea molto chiara di cosa avrebbero dovuto fare a livello tattico contro di me”. In effetti sia Prizmic all’esordio che Popyrin hanno disputato due buone partite, anche sul piano tattico, seppur sconfitti da “Nole”.

Chissà cosa ne sarebbe stato della partita se Popyrin avesse sfruttato una delle quattro palle set sul 5-4 del terzo. Djokovic è franco: “Ha sbagliato un diritto colpito da fermo sul 30-40, era una grande chance, e da lì il suo livello è sceso mentre io sono riuscito a giocare un buon tiebreak”.

Soddisfatto quindi del risultato, per niente del suo gioco attuale: “Posso essere soddisfatto della vittoria, ma non del mio tennis. È normale attraversare momenti come questo, quindi l’unica cosa da fare è affrontarlo, accettare quello che c’è al momento e provare a costruire una miglior forma da dove sono oggi. Spero che le cose migliorino a livello di sensazioni e livello di gioco nei prossimo incontri”.

Novak non si è piaciuto nemmeno di testa, cosa questa davvero inusuale: “Emotivamente ero molto piatto oggi e anche in termini di tennis. Penso che fosse necessario non essere emotivo come al solito per scrollarmi di dosso quelle brutte sensazioni che sentivo e provare a ritrovare l’intensità di cui avevo bisogno in campo”, ha concluso. Non si è fatto mancare un’esternazione contro uno scalmanato tra il pubblico, ma è stato solo un momento.

Al terzo turno il campione in carica del torneo trova l’argentino Etcheverry, un buon colpitore e dotato di un discreto servizio, ma forse non abbastanza per estrometterlo dal torneo. Le cose dovrebbero farsi più complicate negli ottavi, dove potrebbe trovare Shelton (se batterà Mannarino). Djokovic non è felice del suo momento, della sua forma ed energia in campo, ma una cosa è certa: più si avvicina alle fasi finali, più sarà difficile da battere. Per tutti.

Marco Mazzoni