Australian Open – Le Dichiarazioni dei tennisti italiani nel Day 3: Giulio Zeppieri ed il comando del gioco. Elisabetta Cocciaretto ricoverata ad ottobre in Cina per una infezione batterica (Con i video delle partite)

Giulio Zeppieri: “Sono entrato bene in campo, avevamo preparato bene la partita anche perché sapevamo cosa aspettarci da lui. Fortunatamente ci hanno messo su un campo piccolo e questo credo mi abbia aiutato molto, lui ama stare dietro e iniziare bene lo scambio quindi il campo piccolo mi ha favorito nel servizio e nella risposta. Sono contento di come ho gestito il terzo e il quarto set e, soprattutto, di come ho affrontato il tie break. Ci portiamo a casa un’ottima vittoria, ottimi momenti di tennis”.

Abbiamo giocato in quali a Roma qualche anno fa con Norrie, ma ovviamente in condizioni molto diverse, e anche il suo ranking era decisamente diverso. Fisicamente è molto preparato, ha un ottimo rovescio, è mancino come me e serve bene. Inutile dire che sarà una partita tosta. Dovrò recuperare bene dalle fatiche di oggi ma sono convinto di poter fare un ottimo match. Lui è il favorito ma questo cambia poco, non mi farò impressionare e farò il mio match.

Sono state due emozioni diverse rispetto a Parigi , oggi sono decisamente più consapevole delle mie capacità. La stagione è iniziata molto molto bene e ne sono contento, spero possa aiutarmi anche per tutto il resto dell’anno. L’obiettivo di questo 2024? Chiudere tra i primi 100… prima lo farò e prima me ne potrò porre altri.

Sono contento di come ho giocato i punti importanti, non mostro tanto le mie emozioni in campo. Ho gioito tanto dopo con il mio team e la mia fidanzata”.

Per vincere contro buoni giocatori devo essere io a comandare. Dusan ti fa giocare, ma se entri nello scambio dove piace giocare a lui poi è complicato uscirne. Sono contento di come ho giocato i punti importanti. Anche se non ho avuto alte percentuali, il servizio mi ha aiutato molto nei momenti importanti. Non era facile servire oggi perché c’era vento e molto sole. Il diritto ha funzionato bene, ho giocato bene la palla corta perché lui sta molto dietro. Nel quarto ho giocato un ottimo tie-break, forse è stato il momento migliore e più importante della partita, dove ho espresso il mio miglior tennis”.

Elisabetta Cocciaretto: Non tutti lo sanno, ma vengo da un periodo molto complicato. Lo scorso ottobre in Cina sono stata ricoverata in ospedale per una infezione batterica, per qualcosa che ho bevuto o mangiato, e ci ho messo un po’ a riprendermi. Ho ripreso ad allenarmi con continuità a dicembre, e ho deciso di giocare due 125 per mettere un po’ di match nelle gambe. E’ stato un periodaccio, sono contenta di essermi ripresa completamente ma ovviamente dovrò avere un po’ di pazienza. Sono venuta qui consapevole che ci metterò ancora un po’ di tempo, ma so che piano piano giocherò sempre meglio”.

L’esperienza in Billie Jean King Cup mi ha dato forza, ero a terra, con le difese immunitarie a terra. Il Team Italia mi ha aiutato, mi hanno curato benissimo, con affetto e competenza, e da lì ho ritrovato sempre più forza.

Non mi era mai accaduto di perdere una partita come quella con Putintseva ad Hobart anzi, mi è sempre accaduto il contrario, di ribaltare partite impossibili. Ma è stata una partita utile, mi ha insegnato che fino alla stretta di mano non è mai finita. Dopo la partita ero dispiaciutissima, ero nera, ma ho cancellato subito e mi sono detta ‘allenati meglio per far bene a Melbourne’. Oggi è stato un primo turno complicato; lei arrivava dalle qualificazioni, ha un tennis divertente ed è molto aggressiva. Ho pensato solo al mio gioco e credo di aver fatto bene. Le condizioni erano difficili, tanto caldo e, soprattutto, tanto vento che ho cercato di usare a mio vantaggio, ho cercato di essere più paziente e di giocare semplicemente a tennis.

Lo scorso anno è stato quello delle tante prime volte , con il bagaglio di esperienzefatte avrò certamente una visione più completa. Di certo ho maggiore consapevolezza, so cosa aspettarmi perché so cosa ho fatto male e cosa ho fatto bene. Deve essere un anno di conferme, ovviamente con l’obiettivo di migliorarmi. Voglio limare qualche mio limite e divertirmi… quello sempre!”.

Martina Trevisan: “E’ stata una partita dura, sono molto stanca e anche molto contenta. Anche se l’anno è appena iniziato aspettavo questa vittoria, ero reduce da due sconfitte e forse mi sono messa troppa pressione addosso. Sono contenta perché non stavo giocando bene e non avevo buone sensazioni. In allenamento mi sento bene, sono soddisfatta del lavoro che stiamo facendo e le sensazioni sono positive, ma oggi non sono riuscita a ricrearle nel campo. Alla fine, comunque, sono stata brava ad accettare il fatto che nulla stava andando bene ma invece di uscire dal campo sono rimasta lì a lottare”.

La prima volta mi sono fermata per un problema con le unghie , con il caldo si ammorbidiscono e nelle frenate o nei cambi di direzione vanno a picchiare sulla scarpa. Nulla di che, accade, ma fa male. Il secondo MTO è stato per un affaticamento muscolare sulla gamba sinistra, ero in vantaggio, potevo farlo, ho preso quei 2 o 3 minuti per rilassare la gamba ed è servito.

E’ un torneo bellissimo e trovo che sia anche migliorato in questa edizione. Hanno cambiato qualcosa e come al solito sono sempre super organizzati. Il problema per noi giocatori è il continuo cambio di clima. Il tempo è pazzerello qui, ieri ad esempio era più umido, senza vento e la palla la sentivo benissimo; oggi così e domani è prevista pioggia…. difficile ricreare le sensazioni in partita. Anche se non è semplice per i giocatori è sempre un bellissimo Slam.

Quello che è accaduto in Billie Jean King Cup – spiega – mi ha cambiato come persona. E’ cambiata anche la giocatrice, certo, ma dal punto di vista personale è stata molto intensa e difficile. Conosciamo Tathiana da tanti anni, il bene che le vogliamo è tanto… non è facile affrontare delle partite quando accanto hai una persona che sta lottando per una cosa del genere. La partita di tennis non era davvero nulla rispetto a quello che stava passando e che stava per affrontare. Tathiana mi ha dato tantissimo nel corso della mia carriera e di certo ha cambiato la mia visione della vita e delle cose. In quel momento di difficoltà ci siamo unite ancor di più, abbiamo lasciato fuori dal campo il superfluo e abbiamo concentrato tutte le nostre energie sul risultato”.