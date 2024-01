ITF Bangalore e Antalya: I Main Draw

Itf Bengaluru

Orario Scadenza prono…Mercoledì 17 Gennaio ore 9

[1] Darja Semenistaja vs Soha Sadiq

Amandine Hesse vs Lena Papadakis

Tina Nadine Smith vs Lanlana Tararudee

Gergana Topalova vs [5] Polina Kudermetova

[3] Ekaterina Makarova vs Naho Sato

Jana Kolodynska vs Anna Siskova

Tatiana Prozorova vs Anastasia Kulikova

Mei Yamaguchi vs [7] Sofya Lansere

[8] Ankita Raina vs Viktoria Morvayova

Eri Shimizu vs Rutuja Bhosale

Dalila Jakupovic vs Sahaja Yamalapalli

En Shuo Liang vs [4] Moyuka Uchijima

[6] Carole Monnet vs Dejana Radanovic

Vaidehi Chaudhari vs Sapfo Sakellaridi

Sakura Hosogi vs Camilla Rosatello

Suhitha Maruri vs [2] Chloe Paquet

[1] Valeriya Strakhovavs TBDEszter Merivs Mio MushikaPia Lovricvs Zoziya Kardava[14] Amina Anshbavs TBD

[11] Ayla Aksu vs TBD

Melis Sezer vs Tamara Curovic

Diana Demidova vs Fiona Ganz

[7] Guiomar Maristany zuleta de reales vs TBD

[4] Isabella Shinikova vs TBD

Alexandra Shubladze vs Claudia Hoste ferrer

Anastasiia Gureva vs Defne Cirpanli

[16] Angela Fita boluda vs TBD

[10] Ilinca Dalina Amariei vs TBD

Margarita Skryabina vs Sebastianna Scilipoti

Selina Atay vs Ilay Yoruk

[8] Andreea Prisacariu vs TBD

[6] Alexandra Ignatik vs TBD

BoYoung Jeong vs Andrea Lazaro garcia

Celine Simunyu vs Denislava Glushkova

[9] Anastasiya Konstantinovna Soboleva vs TBD

[15] Tara Wurth vs TBD

Ekaterina Ivanova vs Klaudija Bubelyte

Jana Bojovic vs Karola Patricia Bejenaru

[3] Polona Hercog vs TBD

[5] Cristina Dinu vs TBD

Lavinia Tanasie vs Anastasia Piangerelli

Alessandra Mazzola vs Shiho Akita

[12] Daniela Vismane vs TBD

[13] Nika Radisic vs TBD

Anna Ureke vs TIANMI Mi

Ekaterina Ovcharenko vs Ela Nala Milic

[2] Berfu Cengiz vs TBD