Matteo Berrettini ed il ritiro all’Australian Open: “gareggiare ora quando non è al massimo delle condizioni fisiche sarebbe troppo rischioso”

Una brutta notizia per il tennis italiano e per Matteo Berrettini, che si vede costretto a ritirarsi dall’Australian Open a meno di 24 ore dal suo esordio stagionale nel torneo, dove avrebbe dovuto affrontare Stefanos Tsitsipas. La causa del ritiro è un “infortunio al piede destro”, come annunciato dal torneo attraverso i suoi profili social. Al suo posto nel tabellone entra il lucky loser Zizou Bergs che poi ha perso questa mattina dal greco.

Il team medico che assiste Matteo Berrettini ha preso la decisione di ritirarlo dagli Australian Open per non compromettere il resto della stagione. “Matteo si è allenato intensamente negli ultimi mesi e ha voluto partire per l’Australia per valutare fino all’ultimo momento la sua condizione fisica”, ha comunicato il management di Berrettini.

Secondo il manager Richard Evans, Berrettini ha in programma una stagione ricca di tornei e competizioni. Pertanto, “gareggiare ora quando non è al massimo delle condizioni fisiche sarebbe troppo rischioso”. Berrettini, non avendo giocato a Melbourne, potrebbe decidere di fare ricorso al ranking protetto, una volta passati sei mesi dalla sua ultima partita giocata contro Arthur Rinderknech il 31 agosto 2023.

Questa opzione gli permetterebbe di iscriversi ai tornei, inclusi i primi due Masters 1000 dell’anno a Indian Wells e Miami. Il ranking protetto, utilizzabile dai giocatori in caso di infortuni di durata superiore ai sei mesi e per un periodo limitato di tempo e di tornei, si basa sulla media della classifica dei primi tre mesi successivi all’infortunio. Questo ranking speciale consente ai giocatori di iscriversi ai tornei o alle qualificazioni, ma non influisce sulla definizione delle teste di serie, per le quali si utilizza il ranking più recente al momento della compilazione dei tabelloni.

Il ritiro di Berrettini rappresenta un duro colpo per il giocatore e per i fan, che speravano di vederlo competere in uno dei tornei del Grande Slam più prestigiosi. Ora l’attenzione si sposta sulla sua ripresa e sulla sua partecipazione ai prossimi tornei nel corso dell’anno.





Marco Rossi