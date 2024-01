Flavio Cobolli Conquista una storica vittoria agli Australian Open. Prima vittoria in un main draw Slam in carriera. Battuto Jarry in cinque set

Cobolli vince in cinque set

Un sogno che diventa realtà e una vittoria che assumerà un posto speciale nella memoria di Flavio Cobolli: superare il primo turno in uno Slam è già difficile, ma farlo al quinto set contro il numero diciotto del mondo, il cileno Nicola Jarry, lo rende ancora più straordinario. Cobolli ha trionfato con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5 dopo oltre quattro ore di gioco nel suo esordio nel tabellone principale degli Australian Open.

L’italiano ha dimostrato una superiorità al servizio, con 14 ace contro gli 8 del suo avversario, riuscendo spesso a neutralizzare la potenza del cileno. Anche nel conteggio dei vincenti, Cobolli ha avuto la meglio (41 contro 37), mentre Jarry ha commesso molti più errori non forzati (55 contro 30).

Al prossimo turno Cobolli affronterà il russo Pavel Kotov, numero 64 del mondo, anche lui vincitore in cinque set nel suo match di esordio nel torneo. Sebbene Cobolli parta sfavorito, la sua prestazione di oggi dimostra che ha tutte le carte in regola per continuare a sognare nel torneo.

Il primo set ha visto un Cobolli pressoché impeccabile al servizio, concedendo solo due punti nei suoi game. Ha avuto la sua prima opportunità di break nel sesto gioco, grazie a uno splendido passante, ma Jarry è riuscito a cancellarla. Tuttavia, nel decimo gioco, Cobolli si è portato sullo 0-40, ottenendo infine il set con un vincente di dritto.

Il secondo set è iniziato in modo turbolento per Cobolli, con due doppi falli che hanno regalato il break a Jarry. Il cileno ha poi ampliato il suo vantaggio, ma nonostante il tentativo di recupero di Cobolli, ha chiuso il set per 6-3.

Nel terzo set, Cobolli ha riacceso la sua brillantezza, ottenendo un break decisivo nel quinto gioco e chiudendo il set per 6-3. Tuttavia, Jarry è tornato forte nel quarto set, ottenendo un break iniziale e chiudendo sul 6-2.

Il quinto set ha visto Cobolli inizialmente in difficoltà, ma l’italiano ha mostrato cuore e orgoglio e sotto per 3 a 5, ha piazzato un parziale di 4 game consecutivi e capitalizzando un errore di Jarry nel dodicesimo gioco chiudeva la partita per 7 a 5.