Australian Open: Nella notte successo di Matteo Arnaldi che accede al secondo turno. Peccato per la sconfitta di Lucia Bronzetti (Sintesi video delle partite)

L’Australian Open 2024 ha iniziato con un trionfo italiano nel settore maschile, con Matteo Arnaldi che ha conquistato una vittoria impegnativa ma soddisfacente. Affrontando la wild card australiana Adam Walton, Arnaldi ha mostrato una combinazione di tenacia e abilità, vincendo con un punteggio di 7-6 (5), 6-2, 6-4 in due ore e quaranta minuti di gioco intenso.

Arnaldi si prepara ora per un’ardua sfida al secondo turno, dove affronterà il vincitore del match tra l’australiano Alex de Minaur, numero 10 del seeding, e il canadese Milos Raonic. Questa partita sarà un test significativo per il talento italiano.

Il primo set è stato un susseguirsi di emozioni. Con uno scambio iniziale di break, Arnaldi ha perso due preziose palle break nel sesto game, un momento che avrebbe potuto cambiare il corso del set. Tuttavia, è riuscito a recuperare nel nono gioco, cancellando quattro opportunità di break per Walton. Il vero colpo di scena è avvenuto nell’undicesimo game, dove Arnaldi dopo aver perso il servizio sul 5 pari ha realizzato un controbreak decisivo, portando il set al tie break. Qui, ha preso un vantaggio iniziale di 3-0 e poi 6 a 3, nonostante un breve recupero di Walton, ha chiuso il set per 7 a 5.

Nel secondo set, Arnaldi ha cambiato marcia, ottenendo un break iniziale e dominando l’avversario. Ha mantenuto un gioco solido, concedendo solo due punti nel suo servizio e riuscendo un secondo break che lo ha portato sul 4-1. Gestendo abilmente i suoi turni di servizio, ha chiuso il set con un convincente 6-2.

Il terzo set ha visto Arnaldi continuare la sua performance dominante. Dopo aver ottenuto un break iniziale, ha superato un momento critico nel sesto game, salvando due palle break e mantenendo il suo vantaggio. Nonostante qualche opportunità mancata per allungare ulteriormente il distacco, Arnaldi ha mantenuto la calma, cancellando due break point nell’ottavo gioco e chiudendo il match con un 6-4 nel terzo set piazzando due ace nell’ultimo game uno anche sul match point.

L’aspetto notevole della performance di Arnaldi è stata la sua efficienza nel servizio, con un totale di 16 ace e solo un doppio fallo. Ha totalizzato 57 vincenti, un numero impressionante anche se ha commesso 42 errori non forzati. In confronto, Walton ha chiuso con un saldo negativo di 21 vincenti contro 27 errori non forzati. Arnaldi ha dimostrato grande resistenza salvando 9 delle 11 palle break concesse e convertendo 5 delle 13 che ha avuto a disposizione, vincendo in totale 110 punti contro i 95 di Walton.





La campagna australiana di Lucia Bronzetti agli Australian Open 2024 si è conclusa con una delusione, nonostante una lotta appassionata. L’italiana è stata sconfitta dalla testa di serie numero 28, l’ucraina Lesia Tsurenko, in un match lungo due ore e quaranta minuti, con il punteggio finale di 3-6, 7-5, 6-3.

Nel primo set, Bronzetti è partita forte, ottenendo un break iniziale e cancellando quattro possibilità di controbreak da parte di Tsurenko. Con un altro break a suo favore, l’italiana si è portata sul 3-0, dimostrando un ottimo controllo del gioco. Tuttavia, Tsurenko ha reagito prontamente, recuperando uno dei due break. Bronzetti, tuttavia, ha mantenuto il suo vantaggio, chiudendo il set 6-3 in 42 minuti.

La seconda partita ha visto un’inversione di tendenza. Dopo aver perso il servizio nel terzo game, Bronzetti ha rischiato di trovarsi sotto di 1-4, ma è riuscita a salvare una palla break cruciale. Nonostante abbia poi trovato un break a suo favore, un altro break da parte di Tsurenko ha messo in difficoltà l’italiana, che ha perso il set 7-5 dopo 65 minuti.

Il terzo set è iniziato male per lucia, che ha perso subito il servizio. Nonostante abbia avuto due opportunità per il controbreak, non è riuscita a sfruttarle, e ha subito un altro break, portando Tsurenko sul 3-0. Nonostante un tentativo di recupero da parte di Bronzetti, Tsurenko ha mantenuto il suo vantaggio, chiudendo il set 6-3 dopo 53 minuti.

Il match è stato caratterizzato da numerosi break da entrambe le parti. In totale, sono stati giocati 210 punti, con Tsurenko che ne ha vinti 110 contro i 100 di Bronzetti. Entrambe le giocatrici hanno avuto un saldo vincenti-errori non forzati negativo, con Tsurenko a 30-67 e Bronzetti a 16-61. Inoltre, Bronzetti ha concesso 18 palle break, perdendo il servizio in 9 occasioni, mentre Tsurenko ne ha salvate 8 su 16.

Con questa sconfitta, il cammino di Bronzetti agli Australian Open 2024 si conclude, mentre Tsurenko avanza al secondo turno dove affronterà la vincitrice tra la spagnola Rebeka Masarova e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Questo risultato rappresenta un inizio difficile per l’Italia nel settore femminile del torneo, con l’auspicio che le altre rappresentanti italiane possano fare meglio nei loro rispettivi incontri.