Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 1. Andrey Rublev vince match maratona contro Seyboth Wild. In campo anche Novak Djokovic (LIVE)

Thiago Seyboth Wild, il primo tennista brasiliano a competere nel torneo, è stato sconfitto da Andrey Rublev nel suo esordio all’Australian Open. Il giocatore russo ha prevalso con il punteggio di 7-5, 6-4, 3-6, 4-6 7-6 (10-6) sul brasiliano, in un match durato 3 ore e 45 minuti.

Il nativo del Paraná cercava di ottenere la sua seconda vittoria contro un giocatore nella top 5, dopo aver sorpreso tutti sconfiggendo Daniil Medvedev al primo turno di Roland Garros nella stagione scorsa. Rublev, dal canto suo, non subiva una sconfitta al primo turno dell’Happy Slam dal 2019, quando fu battuto da Mackenzie McDonald.

Wild ha avuto un inizio promettente, portandosi in vantaggio per 3-0. Tuttavia, non è riuscito a mantenere il vantaggio, vedendo Rublev recuperare e pareggiare il punteggio vincendo i tre giochi successivi. Con un servizio più efficace, il russo non ha lasciato scampo nei propri turni di battuta, sfruttando un’ulteriore occasione nell’undicesimo gioco e chiudendo il set per 7-5.

Nel corso del set, Rublev ha realizzato cinque colpi vincenti in più (14 contro 9) e ha commesso quasi la metà degli errori non forzati rispetto a Wild – 10 contro 19. Per quanto riguarda il servizio, la quinto testa di serie è stato più solido, vincendo l’80% dei punti sul primo servizio e il 57% sul secondo.

Nella seconda frazione, Rublev ha ottenuto un break subito nel primo gioco grazie a un vincente di diritto. Mantenendo una solidità al servizio, il russo non ha dato opportunità al brasiliano, conquistando un’ulteriore break nel quinto gioco a seguito di un doppio fallo di Wild. Con una strategia basata sulla variazione, Wild ha giocato un eccellente game per recuperare uno dei break mentre Rublev serviva sul 5-2. Il russo ha avuto un set point nel nono gioco, ma ha chiuso il set 6-4 al suo secondo turno di servizio.

Dopo due turni di servizio in cui ha impiegato oltre otto minuti per confermare, Wild è stato il primo a ottenere un break nel terzo set, portandosi sul 4-1. Senza subire altri break, Wild ha chiuso il set 6-3, costringendo Rublev al quarto set.

In un momento di forma migliore, Wild ha sfruttato l’unico break del set per chiudere 6-4 e portare la partita al quinto e decisivo set. Il brasiliano ha commesso meno errori e ha realizzato solo due colpi vincenti in meno rispetto a Rublev, portando la partita al quinto set.

Nel quinto set, caratterizzato dall’alto livello di gioco di entrambi i tennisti, l’equilibrio è stato la norma. Wild è stato messo sotto pressione nel quarto gioco, trovandosi a dover recuperare da 0-40, ma è riuscito a confermare il suo servizio con autorità. Proseguendo senza cedere il servizio, Wild si è trovato nuovamente in difficoltà, dovendo risalire da 0-40 sul 5-6.

Salvando quattro match point, Thiago ha dimostrato grande resistebza, portando la partita al tiebreak decisivo.

Nel tiebreak decisivo, il brasiliano si è rapidamente portato in vantaggio 4-1, realizzando due mini-break, ma ha visto Rublev recuperare e pareggiare il punteggio a 6-6. Dopo aver vinto quattro punti consecutivi, Rublev si è portato in vantaggio 8-6. Rimanendo concentrato, il russo ha guadagnato un altro match point sul 9-6 e ha chiuso il match con un ace dopo 3 ore e 41 minuti di gioco.

Australian Open 🇦🇺 – 1° Turno – hard

GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 7 6 B. van de Zandschulp B. van de Zandschulp 4 5 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 15-30 30-30 df 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 4-3 → 5-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 ace 40-15 df ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 6-4 B. van de Zandschulp 0-30 0-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 4-3 → 5-3 B. van de Zandschulp 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-15 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 40-30 30-30 2-0 → 2-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 B. van de Zandschulp 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(4) J. Sinnervs B. van de Zandschulp

(8) M. Sakkari vs N. Hibino



GS Australian Open M. Sakkari [8] M. Sakkari [8] 6 6 N. Hibino N. Hibino 4 1 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 6-1 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 N. Hibino 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 N. Hibino 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Hibino 0-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Sakkari 0-15 df 15-15 30-15 df ace 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 N. Hibino 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Sakkari 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 2-2 → 3-2 N. Hibino 0-15 30-15 15-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 N. Hibino 0-15 30-15 30-30 15-15 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 1-0 → 2-0 M. Sakkari 0-15 15-15 df ace 30-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 A-40 0-0 → 1-0

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) N. Djokovic vs (Q) D. Prizmic



GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 15 6 0 D. Prizmic • D. Prizmic 30 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 D. Prizmic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Prizmic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df ace 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 1-0 → 2-0 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(Q) E. Seidel vs (2) A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(WC) M. Hontama vs (9) B. Krejcikova



GS Australian Open M. Hontama M. Hontama 6 4 3 B. Krejcikova [9] B. Krejcikova [9] 2 6 6 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Hontama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-A A-40 40-A 3-4 → 3-5 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Hontama 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Krejcikova 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Hontama 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Hontama 0-15 0-30 15-40 1-0 → 1-1 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 df 4-5 → 4-6 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Hontama 0-15 15-15 15-30 30-40 15-40 4-3 → 4-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 B. Krejcikova 0-15 ace 15-15 15-30 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Hontama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Hontama 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Hontama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 6-2 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Hontama 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 df 3-2 → 4-2 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Hontama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Hontama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

T. Seyboth Wild vs (5) A. Rublev



GS Australian Open T. Seyboth Wild T. Seyboth Wild 5 4 6 6 6 A. Rublev [5] A. Rublev [5] 7 6 3 4 7 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 2*-0 1*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6*-8 6-9* ace 6-6 → 6-7 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 5-6 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 5-5 → 5-6 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Rublev 40-0 30-0 ace 4-4 → 4-5 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 30-30 40-30 df 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 1-1 → 1-2 T. Seyboth Wild 0-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 T. Seyboth Wild 30-0 15-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-A ace A-40 40-40 ace 40-A ace A-40 40-40 ace A-40 5-3 → 5-4 T. Seyboth Wild 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Seyboth Wild 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 1-1 → 1-2 T. Seyboth Wild 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 5-3 → 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 T. Seyboth Wild 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-30 4-2 → 5-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Seyboth Wild 15-15 30-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Rublev 15-15 0-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-40 df 30-30 40-40 A-40 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 T. Seyboth Wild 30-0 15-0 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 1-2 → 1-3 T. Seyboth Wild 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 A. Rublev 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Rublev 15-0 15-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Seyboth Wild 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-30 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 A. Rublev 15-0 3-0 → 3-1 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(20) M. Linette vs (WC) C. Wozniacki



GS Australian Open M. Linette [20] M. Linette [20] 0 2 C. Wozniacki • C. Wozniacki 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Wozniacki 2-5 M. Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Linette 0-15 df 0-30 0-40 df 30-40 2-2 → 2-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Linette 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(17) F. Tiafoe vs B. Coric



Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(32) L. Fernandez vs (Q) S. Bejlek



GS Australian Open L. Fernandez [32] L. Fernandez [32] 7 6 S. Bejlek [22] S. Bejlek [22] 6 2 Vincitore: L. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Bejlek 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Bejlek 0-15 0-30 15-30 30-40 15-40 3-2 → 4-2 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Bejlek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 S. Bejlek 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Fernandez 30-0 ace 30-15 40-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 L. Fernandez 15-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Bejlek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Bejlek 15-15 30-15 4-4 → 4-5 L. Fernandez 15-40 15-15 0-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Bejlek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 S. Bejlek 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Bejlek 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Bejlek 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(Q) D. Sweeny vs (22) F. Cerundolo



GS Australian Open D. Sweeny D. Sweeny 6 3 4 6 2 F. Cerundolo [22] F. Cerundolo [22] 3 6 6 2 6 Vincitore: F. Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 5-2 → 6-2 D. Sweeny 15-15 15-0 30-15 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Sweeny 0-15 0-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Sweeny 15-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Sweeny 15-0 15-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 15-30 30-30 15-15 30-40 1-0 → 2-0 D. Sweeny 15-0 30-0 40-15 df 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Sweeny 0-15 15-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Sweeny 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 2-0 → 3-0 F. Cerundolo 30-0 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 D. Sweeny 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

(12) T. Fritz vs F. Diaz Acosta



GS Australian Open T. Fritz [12] • T. Fritz [12] A 4 6 3 4 F. Diaz Acosta F. Diaz Acosta 40 6 3 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 T. Fritz 15-15 15-0 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 F. Diaz Acosta 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-40 2-0 → 2-1 F. Diaz Acosta 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 1-0 → 2-0 T. Fritz 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 30-15 30-0 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 F. Diaz Acosta 15-15 30-15 df 40-15 df 3-3 → 3-4 T. Fritz 30-0 ace 2-3 → 3-3 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Diaz Acosta 0-15 15-30 30-30 40-40 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A ace 40-40 40-A ace 40-40 40-A ace 40-40 ace A-40 df 40-40 ace A-40 df 40-40 ace 40-A ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 ace A-40 df 40-40 ace A-40 df 40-40 ace A-40 df 40-40 ace A-40 df 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Fritz 30-15 15-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 5-3 T. Fritz 15-15 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 30-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 3-5 → 4-5 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 30-15 40-30 30-30 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 15-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open M. Arnaldi M. Arnaldi 7 6 6 A. Walton A. Walton 6 2 4 Vincitore: M. Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 A. Walton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Walton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 40-30 df ace ace 5-2 → 6-2 A. Walton 30-0 15-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Walton 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 2-0 A. Walton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 A. Walton 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-A ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 A. Walton 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))M. Arnaldivs (WC) A. Walton

(WC) A. Cornet vs (Q) M. Timofeeva



GS Australian Open A. Cornet A. Cornet 2 4 M. Timofeeva M. Timofeeva 6 6 Vincitore: M. Timofeeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Timofeeva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Cornet 15-0 30-0 3-5 → 4-5 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Timofeeva 40-A 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Timofeeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Timofeeva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Cornet 15-15 15-0 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Timofeeva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Timofeeva 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 1-5 A. Cornet 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-4 → 0-5 M. Timofeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-3 → 0-4 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Timofeeva 15-15 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Cornet 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1

(13) L. Samsonova vs A. Anisimova



GS Australian Open L. Samsonova [13] L. Samsonova [13] 3 4 A. Anisimova A. Anisimova 6 6 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Samsonova 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace 40-A ace df 4-4 → 4-5 A. Anisimova 15-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Samsonova 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Anisimova 0-15 0-30 30-30 30-40 15-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Samsonova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Samsonova 15-0 40-0 40-15 40-30 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Anisimova 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 L. Samsonova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 2-5 → 3-5 A. Anisimova 15-0 30-0 2-4 → 2-5 L. Samsonova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 2-2 A. Anisimova 15-15 15-30 30-40 df 1-1 → 2-1 L. Samsonova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Anisimova 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

D. Galan vs (WC) J. Kubler



GS Australian Open D. Galan • D. Galan 15 2 6 1 J. Kubler J. Kubler 15 6 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Galan 15-0 15-15 1-2 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 D. Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-A A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Galan 15-0 30-0 5-3 → 6-3 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Galan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Galan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 D. Galan 30-0 30-30 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Galan 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

GS Australian Open L. Tsurenko [28] L. Tsurenko [28] 3 7 6 L. Bronzetti L. Bronzetti 6 5 3 Vincitore: L. Tsurenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 L. Bronzetti 0-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 L. Bronzetti 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Tsurenko 15-15 0-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 L. Bronzetti 0-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 L. Bronzetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 L. Bronzetti 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Bronzetti 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-40 3-5 → 3-6 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 L. Tsurenko 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 1-4 → 1-5 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 L. Bronzetti 0-15 15-30 0-30 15-40 0-3 → 1-3 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))(28) L. Tsurenkovs L. Bronzetti

F. Marozsan vs M. Cilic



GS Australian Open F. Marozsan F. Marozsan 6 2 6 7 M. Cilic M. Cilic 1 6 2 5 Vincitore: F. Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 6-5 → 7-5 F. Marozsan 15-0 30-0 5-5 → 6-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Marozsan 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Marozsan 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Marozsan 0-15 15-15 df 15-30 2-1 → 2-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 30-0 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Marozsan A-40 15-0 4-2 → 5-2 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 3-2 → 4-2 F. Marozsan 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-15 40-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 1-4 → 1-5 F. Marozsan 15-0 15-15 df 15-40 df 15-30 1-3 → 1-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Marozsan 15-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Marozsan 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Cilic 15-15 0-15 ace 15-30 ace 15-40 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

J. Wolf vs (26) S. Baez



GS Australian Open J. Wolf J. Wolf 0 6 2 3 0 S. Baez [26] • S. Baez [26] 0 3 6 6 3 Vincitore: S. Baez per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 S. Baez 0-3 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 0-1 → 0-2 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Wolf 15-0 30-0 2-5 → 3-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Wolf 0-30 0-40 2-3 → 2-4 S. Baez 15-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Baez 15-0 15-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Wolf 15-0 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Baez 15-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A ace A-40 2-4 → 2-5 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Wolf 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 S. Baez 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Wolf 30-0 ace 30-15 30-30 ace 30-40 1-0 → 1-1 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Wolf 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Baez 30-0 15-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Shevchenko vs J. Munar



GS Australian Open A. Shevchenko A. Shevchenko 3 3 1 J. Munar J. Munar 6 6 6 Vincitore: J. Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-5 → 1-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 J. Munar 15-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Munar 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 J. Munar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df ace 3-4 → 3-5 A. Shevchenko 15-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-30 30-30 1-3 → 2-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 0-2 → 1-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 ace 0-1 → 0-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Munar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 ace df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 A. Shevchenko 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 40-40 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 df 15-30 30-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Parks vs (Q) D. Snigur



GS Australian Open A. Parks A. Parks 2 6 6 D. Snigur [24] D. Snigur [24] 6 2 4 Vincitore: A. Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Snigur 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Parks 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 D. Snigur 15-15 15-0 40-30 30-30 4-3 → 4-4 A. Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Snigur 0-15 15-15 30-30 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Parks 15-0 15-15 df 30-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Snigur 15-0 30-15 40-15 15-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 D. Snigur 15-0 30-0 40-30 1-0 → 1-1 A. Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df A-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Snigur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Parks 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace df 4-2 → 5-2 D. Snigur 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Parks 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 D. Snigur 15-0 30-0 30-15 40-30 30-30 2-1 → 2-2 A. Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Snigur 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Parks 15-0 15-15 df 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Snigur 15-0 15-15 40-30 40-40 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Parks 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 D. Snigur 15-0 30-0 40-0 40-30 40-15 1-4 → 1-5 A. Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 D. Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Parks 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-2 → 1-2 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

C. O’Connell vs C. Garin



GS Australian Open C. O'Connell C. O'Connell 3 7 4 6 7 C. Garin C. Garin 6 5 6 1 5 Vincitore: C. O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-5 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. O'Connell 0-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 4-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Garin 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 5-1 → 6-1 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Garin 0-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Garin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 40-30 4-5 → 4-6 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 C. Garin 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. O'Connell 15-0 ace 15-15 30-15 df 30-30 ace 40-30 2-4 → 3-4 C. Garin 15-15 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 1-2 → 1-3 C. O'Connell 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A A-40 ace 40-A A-40 ace 0-2 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 4-4 → 5-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. O'Connell 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Garin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Garin 0-15 15-15 40-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Garin 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df A-40 1-4 → 2-4 C. Garin 15-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 C. Garin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open K. Rakhimova K. Rakhimova 6 6 E. Bektas E. Bektas 4 4 Vincitore: K. Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 E. Bektas 0-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 E. Bektas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 K. Rakhimova 15-0 30-0 ace 3-2 → 4-2 E. Bektas 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Rakhimova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 E. Bektas 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 E. Bektas 15-0 40-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Bektas 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Rakhimova 15-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Bektas 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 K. Rakhimova 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 E. Bektas 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 E. Bektas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 K. Rakhimova 0-15 df 0-30 15-30 df df 30-30 df 30-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Bektas 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))K. Rakhimovavs E. Bektas

P. Kotov vs A. Rinderknech



GS Australian Open P. Kotov P. Kotov 7 6 6 6 6 A. Rinderknech A. Rinderknech 5 1 7 7 3 Vincitore: P. Kotov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 P. Kotov 15-0 30-0 4-3 → 5-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-A ace 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 2-2 → 3-2 P. Kotov 30-40 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Kotov 15-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 P. Kotov 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 3-2 → 3-3 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 4-4 → 4-5 P. Kotov 15-0 ace 30-0 30-15 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 ace 3-3 → 3-4 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Kotov 0-15 df 15-15 15-30 df 30-40 40-40 df 5-1 → 6-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 P. Kotov 15-0 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-0 → 4-0 P. Kotov 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-30 30-40 6-5 → 7-5 P. Kotov 0-15 15-15 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 P. Kotov 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 3-4 → 4-4 P. Kotov 15-0 15-30 15-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

S. Sorribes Tormo vs (Q) A. Korneeva



GS Australian Open S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 6 3 2 A. Korneeva A. Korneeva 4 6 6 Vincitore: A. Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Korneeva 0-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Korneeva 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Korneeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 A. Korneeva 0-15 0-30 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Korneeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 A. Korneeva 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 4-3 → 5-3 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 A. Korneeva 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 S. Sorribes Tormo 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Korneeva 15-15 30-15 40-15 40-40 40-30 40-40 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 ace df 40-A 1-1 → 2-1 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Korneeva 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

GS Australian Open Z. Bai Z. Bai 6 5 2 E. Avanesyan E. Avanesyan 4 7 6 Vincitore: E. Avanesyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Z. Bai 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 E. Avanesyan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Z. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 E. Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Z. Bai 15-0 30-0 0-3 → 1-3 E. Avanesyan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Z. Bai 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 E. Avanesyan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Z. Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 E. Avanesyan 0-15 15-15 30-15 40-30 40-15 5-5 → 5-6 Z. Bai 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Avanesyan A-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Z. Bai 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 E. Avanesyan 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Z. Bai 0-30 0-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 E. Avanesyan 0-15 0-30 15-40 2-2 → 3-2 Z. Bai 15-0 15-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 E. Avanesyan 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Z. Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 E. Avanesyan 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Bai 0-15 15-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 E. Avanesyan 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Z. Bai 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Avanesyan 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Z. Bai 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 E. Avanesyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Z. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Avanesyan 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Z. Bai 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Avanesyan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Z. Baivs E. Avanesyan

D. Parry vs (30) X. Wang



GS Australian Open D. Parry D. Parry 6 2 6 X. Wang [30] X. Wang [30] 3 6 3 Vincitore: D. Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 D. Parry 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 X. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 D. Parry 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-2 → 3-3 X. Wang 0-15 0-30 15-30 2-2 → 3-2 D. Parry 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 X. Wang 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Parry 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 X. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 D. Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 1-4 → 1-5 X. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 D. Parry 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 X. Wang 0-15 30-15 40-15 15-15 1-1 → 1-2 D. Parry 30-0 40-0 0-1 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Parry 15-0 30-0 5-3 → 6-3 X. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 D. Parry 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 3-2 → 3-3 D. Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 X. Wang 15-0 15-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Parry 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 2-0 → 2-1 X. Wang 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Q. Halys vs (Q) L. Harris



GS Australian Open Q. Halys Q. Halys 2* 4 6 L. Harris L. Harris 1 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 6-6 L. Harris 30-0 15-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Q. Halys 15-15 ace 30-15 40-30 ace ace 5-5 → 6-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Q. Halys 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Harris 40-0 4-3 → 4-4 Q. Halys 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-40 ace 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Harris 15-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 df 15-40 40-40 df ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A A-40 2-2 → 3-2 L. Harris 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 1-1 → 2-1 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Q. Halys 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 30-40 3-1 → 3-2 L. Harris 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Harris 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Q. Halys 0-15 df 15-15 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open T. Korpatsch T. Korpatsch 2 6 6 J. Burrage J. Burrage 6 3 0 Vincitore: T. Korpatsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 6-0 J. Burrage 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 J. Burrage 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Burrage 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Burrage 15-15 15-0 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Korpatsch 0-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Burrage 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Burrage 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 J. Burrage 0-15 15-15 15-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Burrage 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Burrage 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 1-5 → 2-5 J. Burrage 30-0 15-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Burrage 15-0 30-0 40-15 40-0 1-2 → 1-3 T. Korpatsch 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Burrage 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

T. Korpatschvs J. Burrage

T. Machac vs (LL) S. Mochizuki



GS Australian Open T. Machac T. Machac 7 6 7 S. Mochizuki S. Mochizuki 5 1 5 Vincitore: T. Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 T. Machac 15-0 30-15 30-0 40-15 6-5 → 7-5 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 T. Machac 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Mochizuki 0-30 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Machac 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Machac 15-15 0-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-1 → 6-1 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Mochizuki 15-15 0-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Machac 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 6-5 → 7-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 5-5 → 6-5 S. Mochizuki 15-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Machac 15-0 15-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 T. Machac 15-15 30-30 30-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-40 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

C. Dolehide vs (Q) L. Jeanjean



GS Australian Open C. Dolehide C. Dolehide 6 6 L. Jeanjean L. Jeanjean 2 4 Vincitore: C. Dolehide Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Dolehide 40-A 40-0 15-0 3-2 → 4-2 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Jeanjean 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 2-1 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Jeanjean 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Jeanjean 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 3-2 → 4-2 L. Jeanjean 15-0 30-0 ace 3-1 → 3-2 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 2-1 → 3-1 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Dolehide 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Jeanjean 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

GS Australian Open A. Bogdan A. Bogdan 6 4 3 B. Fruhvirtova [10] B. Fruhvirtova [10] 2 6 6 Vincitore: B. Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Bogdan 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Fruhvirtova 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 B. Fruhvirtova 0-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Bogdan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 B. Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 B. Fruhvirtova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 B. Fruhvirtova 15-0 30-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bogdan 15-15 df 30-15 40-30 df 1-2 → 2-2 B. Fruhvirtova 0-15 15-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Bogdan 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Bogdan 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 B. Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 B. Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Fruhvirtova 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 B. Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Bogdanvs (Q) B. Fruhvirtova

(Q) J. de Jong vs P. Cachin