Alejandro Tabilo conclude la favola con il suo primo titolo ATP ad Auckland. Emma Navarro vince una finale entusiasmante e conquista il suo primo titolo WTA a Hobart (Video)

Alejandro Tabilo ha vissuto questo sabato, all’età di 26 anni, il momento più alto della sua carriera, chiudendo in modo perfetto una settimana inaspettata con un titolo all’ATP 250 di Auckland, in Nuova Zelanda. È il primo trofeo ATP della carriera del cileno, uno dei quattro tennisti del suo paese nel top 100, che diventa così il nono giocatore nella storia del suo paese a vincere un trofeo del principale circuito maschile.

Il potente tennista mancino, 82º nel ranking ATP e che nel turno precedente aveva battuto il francese Arthur Fils in quella che è stata una delle migliori vittorie della sua carriera, ha superato in finale il giapponese Taro Daniel, 74º nel ranking mondiale e anch’esso una sorpresa in questo torneo, con il punteggio di 6-2 7-5. Entrambi i finalisti stabiliranno nuovi record di ranking dopo questa settimana. Tabilo entrerà per la prima volta nei top 50 e Daniel tra i primi 60.

ATP Auckland Taro Daniel Taro Daniel 2 5 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 7 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Daniel 15-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Daniel 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 2-5 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Emma Navarro, giovane tennista statunitense di 22 anni, attualmente 31ª nel ranking mondiale dopo un impressionante finale di 2023, ha iniziato alla grande la nuova stagione e questo sabato ha conquistato il primo titolo WTA della sua vita nel 250 di Hobart, in Tasmania.

La giocatrice, che nel 2022 è stata campionessa universitaria e che è entrata nel top 100 solo da alcuni mesi, ha sconfitto in finale la belga Elise Mertens, 29ª WTA e due volte campionessa di questo torneo, con il punteggio di 6-1, 4-6 7-5, in una incredibile battaglia di quasi tre ore in cui entrambe le giocatrici hanno dato tutto! Navarro salirà al 26º posto nel ranking mondiale, confermando la sua incredibile ascesa nel tennis mondiale negli ultimi mesi.