09 Notizie dal Mondo (12 Gennaio 2024). Richard Gasquet verso il ritiro “Non continuerò a lottare nel circuito challenger”

Un’altra volta, una giocatrice si è espressa riguardo all’acoso che i tennisti ricevono sui social media. Anastasia Pavlyuchenkova si è stancata di ricevere giorno dopo giorno questo tipo di commenti offensivi e sul suo account Instagram ha esposto alcuni di essi affinché tutti vedano a cosa devono far fronte i giocatori e le giocatrici di tennis. ‘Non giocherai mai una partita migliore nella tua vita. Goditi il tuo inevitabile infortunio che metterà fine alla stagione’ o ‘Desidero il peggio a te e alla tua famiglia per questa truffa, nella vita arriverà il karma’ sono alcune delle frasi che la giocatrice ha dovuto sopportare dopo aver perso la sua partita contro Jessica Pegula nei quarti di Adelaide. Una vergogna assoluta e un problema contro cui c’è ancora molto da lottare.

Louis Vuitton continua a sfruttare l’immagine di uno dei suoi clienti più ambiti: Carlos Alcaraz. Il giovane murciano è nuovamente protagonista di una delle loro campagne pubblicitarie in vista dell’Open d’Australia. ‘La vittoria viaggia con Louis Vuitton’ si concentra sui ricordi di un Alcaraz che non smette di raccogliere successi. Nel video lanciato dal marchio, Carlitos riafferma i valori di quest’ultimo e dimostra ancora una volta la sua grande iconicità: ‘C’è una parte della mia mente che cerca la perfezione. Una qualità che cerchiamo è l’eleganza, mi piace giocare con eleganza sul campo. Non si tratta solo di colpire la palla, ma di capire gli spazi intermedi. In quegli spazi, il futuro della mia carriera prende forma’. Inoltre, lo spagnolo mostra alcuni dei suoi oggetti più preziosi come la maglietta con cui ha vinto Wimbledon e un trofeo che ha vinto all’età di 10 anni.

Aryna Sabalenka continua a migliorare giorno dopo giorno, firmando un 2023 invidiabile in cui ha raggiunto il numero 1 e conquistato un Grand Slam, l’Open d’Australia che ora deve difendere. Tuttavia, le sue vittorie vanno oltre, poiché ha in mano la possibilità di raggiungere un traguardo che solo due donne (Serena Williams e Jennifer Capriati) hanno raggiunto in questo secolo: raggiungere le semifinali in 6 tornei di Grand Slam consecutivi. Per farlo, la bielorussa dovrà, infatti, difendere il titolo all’Open d’Australia. Riuscirà a unirsi a questo esclusivo gruppo di donne?

Carlos Alcaraz ha sconfitto Casper Ruud in un’esibizione benefica proprio prima dell’inizio dell’Open d’Australia. Lì, nella Rod Laver Arena, lo spagnolo e il norvegese sono stati intervistati dopo la partita e a Carlitos è toccato parlare del suo idolo, Rafa Nadal. ‘Ero nervoso quando l’ho incontrato a 13 anni. L’ho incontrato molte volte ora, ma continuo a sentirmi nervoso quando parlo con lui, quando condivido il mondo con lui. Ovviamente, è il mio idolo, il mio modello da seguire da quando ho iniziato a giocare a tennis. La tensione arriva, è qualcosa di inevitabile’, ha confessato il murciano.

Dopo aver perso il primo match all’ATP di Auckland contro Arthur Fils, Richard Gasquet non è riuscito a difendere il titolo vinto l’anno precedente, subendo quindi la conseguente perdita di punti che lo ha costretto a uscire dalla Top 100 per la prima volta dopo 956 settimane. Virtualmente al 131° posto, il francese ha confessato a L’Équipe che non è nei suoi piani competere in circuiti minori se non può tornare tra i primi 100 del mondo. ‘Sono stato nella Top 100 per quasi 19 anni, è enorme. Se non è possibile risalire, mi ritirerò. Non avrebbe molto senso continuare fuori da essa per molto tempo. Non continuerò a lottare nei tornei Challenger.’

Pertanto, il giocatore di 37 anni, che affronterà Carlos Alcaraz al primo turno dell’Open d’Australia, ha lasciato intendere che il ritiro è molto vicino e che si ritirerà dal tennis di sua spontanea volontà e non a causa di un infortunio: ‘Se potessi avere un corpo dieci anni più giovane, firmerei. Ma se devo fermarmi, avrò l’opportunità di farlo a un’età avanzata e non a causa di un infortunio. Avrò alcuni bei ricordi nel tennis e cercherò di crearne ancora alcuni’.

A due giorni dall’inizio dell’Open d’Australia, i suoi partecipanti sono immersi negli allenamenti pre-torneo. Questa volta, è arrivato il turno di unirsi in una pratica congiunta Novak Djokovic ed Emil Ruusuvuori: la vecchia guardia con il nuovo che arriva. Entrambi si sono allenati stamattina nella Rod Laver Arena e lo hanno fatto con l’intensità che ci si aspetta da questi due grandi giocatori. Non si sono mai affrontati in competizione ufficiale, ma potrebbero farlo in un ipotetico quarto di finale. Per ora, hanno goduto di una buona sessione di allenamento, per cui il finlandese ha voluto ringraziare il serbo. Niente male per preparare un debutto.

Quest’inizio del 2024 con l’arrivo dell’Open d’Australia evidenzia un dato negativo per il tennis spagnolo. Infatti, in questa edizione del primo Grand Slam della stagione parteciperanno solo 11 giocatori (uomini e donne) in singolare. Bisogna tornare indietro al 1996 per trovare lo stesso numero. Questo 2024, con le assenze di Rafa Nadal e Pablo Carreño e i ritiri di Feliciano López e Pablo Andújar, il tennis spagnolo conterà con pochi effettivi che differiscono notevolmente da altre edizioni recenti, come quella del 2011 in cui parteciparono fino a 19 giocatori. Per ora, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich o Paula Badosa saranno alcuni di coloro che cercheranno di farsi un posto nella storia per tenere alto il nome della ‘Armada’.

Álex de Miñaur vuole essere uno dei grandi protagonisti dell’Open d’Australia, torneo in cui esordirà come top-10 e riceverà il supporto e l’attenzione mediatica di tutto il pubblico locale. ‘Lo prendo come un privilegio, non come una pressione aggiuntiva. Non c’è sensazione migliore di quella di sentire il supporto di tutto lo stadio, non vedo l’ora di iniziare’, ha dichiarato l’australiano, che esordirà contro Milos Raonic. ‘So che sarà una partita difficile, dovrò essere molto preciso in risposta e concentrato nei giochi con il mio servizio. Arrivo a questo torneo con grande fiducia. Sento che ogni anno sono migliorato e ora mi trovo in un grande momento perché sto aggiungendo nuovi miglioramnti al mio gioco. Tutti mi conoscono per correre molto da fondo campo, ma da tempo cerco di giocare con più aggressività e avere una maggiore varietà nel mio tennis’, ha sottolineato Álex.

Emma Raducanu non ha lasciato indifferente nessuno con la sua comparsa in conferenza stampa prima dell’Open d’Australia 2024, dove ha riflettuto sul futuro che ha davanti. ‘Mi sento rinnovata dopo aver visto come ho lasciato alle spalle le mie lesioni e sono tornata ad essere una persona normale che può alzarsi e andare in cucina, cosa che mesi fa non potevo fare. So che avrò bisogno di tempo per raggiungere il mio massimo livello, ma ho anche chiaro che sono troppo brava per non riuscirci se lavoro costantemente. Sono uscita rafforzata mentalmente da tutto ciò che mi è capitato e ora voglio costruire una carriera consistente e a lungo termine’, ha avvertito la britannica.”





Francesco Paolo Villarico