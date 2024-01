Australian Open: Il programma completo di Domenica 14 Gennaio 2024. Subito in campo Jannik Sinner che aprirà la Rod Laver Arena

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(4) J. Sinner vs B. van de Zandschulp

(8) M. Sakkari vs N. Hibino

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) N. Djokovic vs D. Prizmic 🇭🇷 [Q]

E. Seidel 🇩🇪 [Q] vs (2) A. Sabalenka

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(WC) M. Hontama vs (9) B. Krejcikova

T. Seyboth Wild vs (5) A. Rublev

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(20) M. Linette vs (WC) C. Wozniacki

(17) F. Tiafoe vs B. Coric

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(32) L. Fernandez vs S. Bejlek 🇨🇿 [Q]

D. Sweeny 🇦🇺 [Q] vs (22) F. Cerundolo

(12) T. Fritz vs F. Diaz Acosta

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Arnaldi vs (WC) A. Walton

(WC) A. Cornet vs M. Timofeeva 🇷🇺 [Q]

(13) L. Samsonova vs A. Anisimova

D. Galan vs (WC) J. Kubler

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(28) L. Tsurenko vs L. Bronzetti

F. Marozsan vs M. Cilic

J. Wolf vs (26) S. Baez

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Shevchenko vs J. Munar

A. Parks vs D. Snigur 🇺🇦 [Q]

C. O’Connell vs C. Garin

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Rakhimova vs E. Bektas

P. Kotov vs A. Rinderknech

S. Sorribes Tormo vs A. Korneeva 🇷🇺 [Q]

Court 7 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

Z. Bai vs E. Avanesyan

D. Parry vs (30) X. Wang

Q. Halys vs L. Harris 🇿🇦 [Q]

Court 13 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

T. Korpatsch vs J. Burrage

T. Machac vs S. Mochizuki 🇯🇵 [LL]

C. Dolehide vs L. Jeanjean 🇫🇷 [Q]

Court 17 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)

A. Bogdan vs B. Fruhvirtova 🇨🇿 [Q]

J. de Jong 🇳🇱 [Q] vs P. Cachin