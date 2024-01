Matteo Berrettini rinuncia al Kooyong Classic: Preoccupazioni in vista degli Australian Open

In un annuncio che ha turbato i fan del tennis, Matteo Berrettini si è ritirato dall’ultimo giorno di incontri del Kooyong Classic a Melbourne, Australia. Previsto per affrontare l’austriaco Dominic Thiem intorno alle 02.30 italiane di domani, il romano ha scelto di partecipare a questa esibizione per testare le condizioni del suo fisico in previsione degli imminenti Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio.

Purtroppo, Berrettini è stato recentemente alle prese con una serie di infortuni, l’ultimo dei quali si è verificato agli US Open 2023. Questi problemi fisici, inclusi alcuni legati al piede durante gli allenamenti a Torino, hanno portato Berrettini e il suo staff a decidere di non partecipare alle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane.

La sua rinuncia all’ultimo secondo al Kooyong Classic solleva preoccupazioni sulla sua forma fisica in vista dello scontro con il numero 7 del mondo, Stefanos Tsitsipas, nel primo turno degli Australian Open. Da notare che Tsitsipas si è allenato con Berrettini negli ultimi giorni, aggiungendo un ulteriore strato di interesse a questo confronto.

Questo forfait improvviso alimenta dubbi sulla capacità di Berrettini di competere al meglio nei cinque set degli incontri degli Slam, soprattutto considerando la sua mancanza di partite ufficiali negli ultimi quattro mesi. Gli appassionati di tennis e gli esperti restano in attesa di ulteriori sviluppi sulla situazione di Berrettini.

Nel frattempo, al Kooyong Classic, al posto di Berrettini scenderà in campo l’argentino Francisco Cerundolo, una scelta che mantiene alto il livello della competizione ma lascia i tifosi italiani in un limbo di preoccupazione.

Il programma di Venerdù 12 Gennaio 2024

**Fuso orario italiano (CET):**

🕐 1:00 di notte

1️⃣ 🇺🇸 Frances Tiafoe vs 🇨🇦 Milos Raonic

🕐 2:30 circa di notte

2️⃣ 🇦🇹 Dominic Thiem vs Francisco Cerundolo 🇦🇷

4:00 circa di notte

3️⃣ 🇷🇺 Maria Andreeva vs 🇺🇸 Danielle Collins

🕐 6:00 circa di notte

4️⃣ 🇦🇺 Thanasi Kokkinakis vs 🇦🇺 Marc Polmans