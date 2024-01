ATP 250 Adelaide: Matteo Arnaldi conquista il secondo turno

È stata una notte di vittoria per il tennis italiano, grazie alla brillante prestazione di Matteo Arnaldi, numero 41 del ranking mondiale, che si è imposto nel primo turno dell’ATP250 di Adelaide. Arnaldi ha sconfitto lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, numero 77 ATP, con un convincente 6-4, 6-3.

La partita, che ha visto lo spagnolo sostituire l’ungherese Marton Fucsovics, ha dimostrato la capacità di Arnaldi di adattarsi rapidamente al cambio di avversario. Nonostante alcuni problemi nel controllo del servizio nel primo set, il nostro portacolori è riuscito a chiudere il match in due parziali, guadagnandosi un posto negli ottavi di finale dove affronterà la testa di serie numero 2, Nicolas Jarry.

Dalle statistiche emerge una percentuale di prime battute relativamente bassa per l’italiano (44%), ma un impressionante 67% di punti vinti sulla seconda di servizio. Questo, combinato con il 50% di efficienza in risposta al servizio di Zapata Miralles, ha dimostrato la capacità di Arnaldi di sfruttare al meglio le opportunità, portandolo alla vittoria in questo importante incontro.

Il primo set è stato caratterizzato da un continuo scambio di break tra i due giocatori. Entrambi hanno mostrato difficoltà nel mantenere il servizio, ma è stato Arnaldi a prevalere nei momenti cruciali. Recuperando il break nel sesto e ottavo game, ha poi sfruttato la terza opportunità di break nel decimo gioco, chiudendo il set 6-4.

Nel secondo set, il tennista italiano ha elevato il suo gioco, mostrando una netta superiorità. I suoi turni di servizio sono stati più solidi, e Zapata Miralles non è riuscito a ottenere alcuna opportunità di break. Arnaldi, invece, ha continuato a esercitare pressione, creando occasioni decisive, soprattutto nell’ottavo game dove ha ottenuto il break cruciale, chiudendo poi il set con un solido 6-3.

ATP Adelaide Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 4 3 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi