Australian Open – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 09 Gennaio 2024. In campo ben 12 azzurri dopo la cancellazione della prima giornata

Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Gigante vs (WC) D. Sweeny

(8) D. Goffin vs S. Travaglia

Y. Miyazaki vs (WC) M. Ercan

(7) A. Rodionova vs L. Jeanjean

C. Paquet vs D. Aiava

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(3) K. Volynets vs S. Lamens

(10) B. Fruhvirtova vs (WC) P. Hule

(16) T. Tirante vs K. Coppejans

(WC) H. Jones vs (31) C. Ugo Carabelli

(5) M. Mmoh vs F. Meligeni Alves

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

P. Hon vs (WC) E. Jones

P. Herbert vs R. Burruchaga

(12) B. Paire vs J. Marie

T. Lukas vs (WC) I. Popovic

(11) D. Schwartzman vs D. Kudla

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(13) L. Nardi vs F. Maestrelli

(4) M. Bassols Ribera vs T. Wurth

(9) E. Arango vs K. Sebov

R. Peniston vs E. Ymer

R. Brancaccio vs J. de Jong

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

J. De Loore vs L. Tu

(16) A. Sharma vs F. Jorge

(15) J. Cerundolo vs T. Atmane

(11) A. Bondar vs S. Hsieh

A. Robbe vs (20) J. Teichmann

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

S. Lansere vs (29) D. Galfi

(WC) T. Gibson vs A. Mitu

Y. Shimizu vs (17) F. Comesana

R. Bonadio vs (WC) P. Marinkov

(2) R. Zarazua vs J. Fourlis

(5) E. Andreeva vs (WC) K. McPhee

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

H. Sakatsume vs (22) S. Bejlek

P. Cuevas vs (26) G. Zeppieri

E. Nava vs (21) L. Darderi

L. Tararudee vs (23) J. Ponchet

M. Trungelliti vs L. Klein

P. Kudermetova vs C. Martinez Cirez

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

A. Raina vs J. Bouzas Maneiro

D. Astakhova vs M. Timofeeva

J. Kovalik vs M. Bellucci

D. Prizmic vs (18) M. Navone

I. Bara vs Y. Hatouka

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

Z. Kolar vs (22) Z. Bergs

D. Dzumhur vs T. Skatov

S. Wei vs (28) V. Hruncakova

Y. Yang vs R. Marino

V. Erjavec vs (26) E. Lys

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

A. Eala vs (18) R. Peterson

K. Kawa vs L. Gjorcheska

I. Marchenko vs N. Fatic

U. Blanchet vs D. Ajdukovic

J. Niemeier vs A. Tikhonova

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

V. Savinykh vs C. Zhao

(15) L. Stefanini vs L. Pattinama Kerkhove

A. Bolsova vs Y. Bonaventure

(A) F. Bagnis vs A. Dougaz

I. Gakhov vs R. Molleker

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

A. Zakharova vs J. Kolodynska

S. Waltert vs P. Marcinko

O. Virtanen vs A. Vavassori

A. Korneeva vs (31) S. Vickery

S. Napolitano vs (23) R. Albot

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

S. Sierra vs E. Jacquemot

B. Harris vs D. Kuzmanov

A. Ritschard vs C. Tabur

S. Janicijevic vs C. Monnet

M. Uchijima vs E. Makarova

Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

S. Fung vs (25) J. Riera

P. Llamas Ruiz vs (29) G. Diallo

T. Wu vs M. Valkusz

Y. Ma vs M. Bulgaru

F. Ferro vs (21) R. Sramkova