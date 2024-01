Australian Open: Il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot). Sono 18 gli azzurri al via. Almeno 1 azzurro già al secondo turno

Australian Open – Tabellone di Qualificazione (con tutti gli spot) – hard

(1) Q. Halys vs A. Dougaz

R. Peniston vs E. Ymer

U. Blanchet vs D. Ajdukovic

D. Prizmic vs (18) M. Navone

(2) F. Cobolli vs (WC) J. Jin

J. Choinski vs B. Hassan

S. Rodriguez Taverna vs A. Escoffier

A. Pellegrino vs (20) Z. Piros

(3) M. Barrios Vera vs G. Mpetshi Perricard

F. Misolic vs M. Huesler

M. Lajal vs H. Grenier

Y. Hsu vs (19) M. Cressy

(4) H. Gaston vs B. Yunchaokete

B. Zhukayev vs N. Kicker

E. Couacaud vs K. Jacquet

D. Rincon vs (30) L. Harris

(5) M. Mmoh vs F. Meligeni Rodrigues Alves

R. Brancaccio vs J. De Jong

R. Bonadio vs (WC) P. Marinkov

(WC) H. Jones vs (31) C. Ugo Carabelli

(6) P. Martinez vs F. Passaro

O. Crawford vs I. Ivashka

(WC) P. Sekulic vs O. Roca Batalla

C. Hemery vs (24) V. Kopriva

(7) A. Kovacevic vs G. Onclin

D. Yevseyev vs V. Sachko

(WC) T. Schoolkate vs S. Shimabukuro

N. Moreno de Alboran vs (27) S. Mochizuki

(8) D. Goffin vs S. Travaglia

B. Harris vs D. Kuzmanov

P. Herbert vs R. Burruchaga

P. Llamas Ruiz vs (29) G. Diallo

(9) H. Dellien vs G. Oliveira

H. Mayot vs A. Collarini

L. Lokoli vs F. Gaio

J. Mensik vs (25) B. Nakashima

(10) H. Medjedovic vs M. Cecchinato

A. Shelbayh vs T. Droguet

D. Svrcina vs (WC) O. Jasika

(WC) A. Blockx vs (32) Z. Svajda

(11) D. Schwartzman vs D. Kudla

M. Trungelliti vs L. Klein

I. Gakhov vs R. Molleker

S. Napolitano vs (23) R. Albot

(12) B. Paire vs J. Marie

A. Ritschard vs C. Tabur

D. Dzumhur vs T. Skatov

P. Cuevas vs (26) G. Zeppieri

(13) L. Nardi vs F. Maestrelli

M. Gigante vs (WC) D. Sweeny

J. de Loore vs L. Tu

Z. Kolar vs (22) Z. Bergs

(14) A. Molcan vs G. Brouwer

A. Giannessi vs J. Millman

F. Agamenone vs (WC) E. Winter

G. Blancaneaux vs (28) S. Nagal

(15) J. Cerundolo vs T. Atmane

I. Marchenko vs N. Fatic

J. Kovalik vs M. Bellucci

E. Nava vs (21) L. Darderi

(16) T. Tirante vs K. Coppejans

O. Virtanen vs A. Vavassori

T. Wu vs M. Valkusz

Y. Shimizu vs (17) F. Comesana