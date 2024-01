Petra Kvitova è incinta. Il bimbo nascerà questa estate

Notizia di rilievo con cui è iniziato il 2024 nel circuito WTA dopo che Petra Kvitova ha augurato Buon Anno a tutti i suoi fan sui social media con un messaggio tanto inaspettato quanto felice per lei.

La giocatrice ceca ha concluso la sua stagione nel 2023 prima del previsto, in ottobre, con un comunicato in cui si vantava di aver vissuto grandi momenti in campo, e soprattutto, fuori di esso. Qualcosa si doveva intuire di ciò che ora è conferma, dato che ha annunciato che darà alla luce il suo primo bambino questa estate. Tutto indica che non gareggerà per tutto quest’anno.





Marco Rossi