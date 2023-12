Camila Giorgi supera Peyton Stearns in rimonta al torneo WTA 500 di Brisbane. Out Martina Trevisan (Video delle partite)

Camila Giorgi, numero 53 del ranking WTA, ha iniziato con il piede giusto il suo percorso nel torneo di Brisbane, imponendosi in una sfida combattuta contro la statunitense Peyton Stearns, numero 49 del ranking mondiale. Il match si è concluso con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3 in favore dell’atleta marchigiana, dopo un incontro durato ben 2 ore e 41 minuti.

Nel primo set, Giorgi ha incontrato alcune difficoltà, commettendo numerosi errori e concedendo un break all’avvio. Nonostante abbia avuto l’opportunità di pareggiare, non è riuscita a sfruttare tre occasioni di contro-break. Tuttavia, ha dimostrato determinazione pareggiando i conti nel decimo game (5-5) prima di cedere il set per 7-5.

Tuttavia, Giorgi ha mostrato una notevole capacità di rimonta nel secondo set, approfittando delle occasioni di break e salvando diverse palle break. Andando in vantaggio per 5-1, non si è lasciata scuotere dal parziale contro-break di Stearns, chiudendo il set con un solido 6-2.

Il terzo set ha visto Giorgi inizialmente in svantaggio di un break proprio ad inizio parziale, ma la tennista italiana ha saputo ribaltare la situazione, vincendo il set 6-3 e la partita.

Le statistiche hanno evidenziato alcuni problemi al servizio per entrambe le giocatrici, con Stearns che ha commesso 10 doppi falli contro i 7 di Giorgi. Tuttavia, la differenza chiave è stata la risposta efficace di Giorgi, che ha vinto il 64% dei punti sulla seconda battuta della rivale.

Nel secondo turno, Giorgi si troverà di fronte la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 3 del torneo.

WTA Brisbane Peyton Stearns Peyton Stearns 7 2 3 Camila Giorgi Camila Giorgi 5 6 6 Vincitore: Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

In un’altra partita del torneo WTA 500 di Brisbane, la corsa di Martina Trevisan, numero 42 del ranking mondiale, si è fermata al primo turno. L’italiana ha ceduto alla padrona di casa australiana Arina Rodionova, numero 114 del ranking, che grazie a una wild card ha vinto con un netto 6-3, 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Nel prossimo turno, Rodionova affronterà l’americana Sofia Kenin, numero 14 del seeding.

Trevisan ha iniziato bene il primo set, ma ha incontrato difficoltà al servizio, sopravvivendo a diverse occasioni di controbreak. Dopo un iniziale svantaggio, Rodionova ha capovolto la situazione (era sotto per 1 a 3), vincendo il set per 6-3. Nel secondo set, Trevisan ha mantenuto il servizio all’inizio, ma Rodionova ha poi dominato, vincendo sei game consecutivi per un finale di 6-2. Le statistiche hanno premiato l’australiana, che ha vinto 20 punti in più rispetto all’italiana, sfruttando 5 delle 13 palle break create.

Trevisan ha servito con il 61% di prime in campo, vincendo il 62% dei punti con la prima battuta, ma ha mostrato carenze con la seconda, con un rendimento del 21% e 5 doppi falli.



WTA Brisbane Arina Rodionova Arina Rodionova 0 6 6 0 Martina Trevisan Martina Trevisan 0 3 2 0 Vincitore: Rodionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Arina Rodionova 15-0 40-0 5-2 → 6-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Arina Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Arina Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Arina Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Arina Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Arina Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Arina Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Arina Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Arina Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1







Marco Rossi