La situazione incerta di Matteo Berrettini. Difficile una wild card per Auckland

Matteo Berrettini sta affrontando un periodo complicato a causa di un problema fisico al piede che lo ha costretto a rinunciare al suo primo impegno stagionale, l’ATP 250 di Brisbane. L’atleta romano, che non scende in campo dal ritiro al secondo turno degli US Open, si trova nuovamente alle prese con un infortunio, una costante negli ultimi due anni della sua carriera.

Lo Stato Attuale e la Classifica

Attualmente, la situazione di Berrettini è incerta riguardo l’inizio del 2024. Con gli Australian Open, il primo Slam dell’anno, previsti per il 14 gennaio, Berrettini è iscritto all’ATP 250 di Auckland, che inizierà l’8 gennaio. Tuttavia, la sua partecipazione non è certa: nonostante sia iscritto al tabellone principale, ma è fuori di ben 20 posti dal Md.

La Situazione delle Wild-Cards

Gli organizzatori del torneo di Auckland dispongono di tre wild-cards. Una è destinata al vincitore del play-off locale, un’altra a Gael Monfils, e l’ultima al campione in carica Richard Gasquet o al canadese Denis Shapovalov o ad entrambi se Monfils entrasse direttamente nel md.

Commenti del Direttore del Torneo

Nicolas Lamperin, direttore del torneo di Auckland, ha dichiarato: “Su Berrettini non ci sono novità. So che è assente per infortunio nella prima settimana della stagione, non sono sicuro se scenderà in campo nella seconda”. Questa dichiarazione non fa che aumentare l’incertezza sulla situazione fisica di Berrettini e sulla sua partecipazione ai prossimi eventi.

