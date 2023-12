United Cup 2024: I risultati con il dettaglio del Day 2. La Germania supera l’Italia al Doppio Decisivo. Vittorie anche di Cina, Olanda e Polonia

La coppia tedesca composta da Angelique Kerber e Alexander Zverev ha dimostrato una superiore abilità tattica e tecnica nel doppio decisivo della United Cup 2024, superando gli italiani Angelica Moratelli e Lorenzo Sonego. Nella Ken Rosewall Arena di Sydney, il duo teutonico si è imposto con un netto 6-3, 6-0 in appena 50 minuti, assicurando alla Germania una vittoria per 2-1 nel confronto contro l’Italia.

La vittoria nel doppio ha garantito alla Germania il punto decisivo nella sfida contro l’Italia, con i risultati precedenti che avevano visto Jasmine Paolini sconfiggere Kerber e Zverev imporsi su Sonego. Questo risultato complica la strada per gli azzurri, che ora dovranno affrontare la Francia il 3 gennaio, nella loro seconda e ultima giornata del gruppo D della United Cup.

La prestazione della coppia tedesca ha evidenziato una sinergia e una coesione tattica superiore, elementi che hanno fatto la differenza in questo match cruciale. Per l’Italia, resta l’opportunità di riflettere e prepararsi per l’imminente sfida contro la Francia, con la speranza di mostrare una maggiore competitività soprattutto nel doppio.

Primo Set: Un Inizio Equilibrato

Il primo set ha iniziato con un’atmosfera di tensione ed equilibrio, con entrambe le coppie che hanno lottato per mantenere il servizio, sfruttando il deciding point. Tuttavia, l’equilibrio si è spezzato nel quarto game quando Moratelli, con uno smash, ha regalato il break all’Italia, portandola in vantaggio per 3-1. Questo vantaggio, però, si è rivelato effimero. Zverev e Kerber hanno risposto con grande determinazione, realizzando un contro break e successivamente dominando il gioco con altri due break, chiudendo il set con un convincente 6-3.

Secondo Set: Dominio Tedesco

Nel secondo set, l’Italia ha avuto l’opportunità di prendere il comando, ma Zverev e Kerber hanno annullato tre palle break consecutive, mantenendo il loro servizio. La Germania ha sfruttato ogni minima opportunità, con uno smash decisivo di Zverev che ha portato via il servizio all’Italia, spingendo il punteggio sul 2-0. Da quel momento, il duo azzurro non è più riuscito a trovare una risposta efficace, subendo altri break decisivi. Zverev e Kerber hanno continuato la loro marcia trionfale, lasciando solo briciole a Sonego e Moratelli e chiudendo il set con un impressionante 6-0.





Federico Di Miele

SQUADRE – MISTO: United Cup (Australia 🇦🇺), cemento

00:30 Olanda (🇳🇱) – Norvegia (🇳🇴) 2-1

03:00 Repubblica Ceca (🇨🇿) – Cina (🇨🇳) 0-3

07:30 Italia (🇮🇹) – Germania (🇩🇪) 1-2

10:00 Polonia (🇵🇱) – Brasile (🇧🇷) 2-0

**PERTH**

Group A:

– Poland 🇵🇱 0-0 (0-0)

– Spain 🇪🇸 1-0 (2-1)

– Brazil 🇧🇷 0-1 (1-2)

Group C:

– United States 🇺🇸 0-0 (0-0)

– Great Britain 🇬🇧 1-0 (2-1)

– Australia 🇦🇺 0-1 (1-2)

Group E:

– Czech Republic 🇨🇿 0-1 (0-3)

– China 🇨🇳 1-0 (3-0)

– Serbia 🇷🇸 0-0 (0-0)

– Greece 🇬🇷– Canada 🇨🇦– Chile 🇨🇱

Group D:

– France 🇫🇷 0-0 (0-0)

– Italy 🇮🇹 0-1 (1-2)

– Germany 🇩🇪 1-0 (2-1)

Group F:

– Croatia 🇭🇷 0-0 (0-0)

– Netherlands 🇳🇱 1-0 (2-1)

– Norway 🇳🇴 0-1 (1-2)