ATP Brisbane 2024: Sorteggio fissato, Arnaldi nel Main Draw, Tutti gli Occhi su Nadal

Il mondo del tennis si prepara con entusiasmo per il sorteggio del tabellone principale dell’ATP250 di Brisbane, fissato per il 30 dicembre alle ore 00.00 italiane. Questo evento, oltre alla United Cup 2024, si annuncia come uno dei momenti clou nella transizione dall’anno vecchio al nuovo per gli appassionati di tennis.

Una variazione importante nel line-up del torneo è l’assenza di Matteo Berrettini, che a causa di problemi fisici ha dovuto rinunciare alla competizione. Tra i giocatori italiani che parteciperanno alle qualificazioni troviamo Giulio Zeppieri, Federico Gaio e Alessandro Giannessi. Nel tabellone principale, invece, avremo Matteo Arnaldi, una stella nascente del tennis italiano che ha mostrato una buona forma negli ultimi mesi.

Arnaldi, attualmente numero 44 nel ranking mondiale, ha compiuto un salto qualitativo notevole rispetto a gennaio 2023, quando si trovava ben al di fuori della top-100. Il suo percorso, guidato dall’allenatore Alessandro Petrone, è stato segnato da successi impressionanti, inclusa una vittoria significativa contro Alexei Popyrin nella finale di Coppa Davis contro l’Australia.

Il torneo di Brisbane vede iscritti giocatori di altissimo livello, come il danese Holger Rune, il bulgaro Grigor Dimitrov, gli americani Ben Shelton e Sebastian Korda, i russi Aslan Karatsev e Roman Safiullin, lo scozzese Andy Murray e, soprattutto, Rafa Nadal.

Lo spagnolo, recentemente arrivato a Brisbane, è sicuramente il giocatore più atteso. Dopo un anno di assenza dal circuito a causa di problemi fisici, Nadal ha ripreso a giocare e le sensazioni in allenamento sono state positive. Il torneo di Brisbane sarà un’importante prova in vista degli Australian Open 2024 (14-28 gennaio), offrendo un’occasione unica per valutare le condizioni attuali del campione spagnolo.

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Brisbane (MD) Inizio torneo: 01/01/2024 | Ultimo agg.: 28/12/2023 13:54 Main Draw (cut off: 60 - Data entry list: 05/12/23 - Special Exempts: 0/0) 0. L. Van Assche

L. Van Assche 8. H. Rune

H. Rune 14. G. Dimitrov

G. Dimitrov 17. B. Shelton

B. Shelton 20. U. Humbert

U. Humbert 24. S. Korda

S. Korda 28. S. Baez

S. Baez 30. T. Martin Etcheverry

T. Martin Etcheverry 33. R. Opelka*pr

R. Opelka*pr 35. A. Karatsev

A. Karatsev 39. R. Safiullin

R. Safiullin 40. A. Popyrin

A. Popyrin 42. A. Murray

A. Murray 44. M. Arnaldi

M. Arnaldi 45. M. Purcell

M. Purcell 47. Y. Nishioka

Y. Nishioka 48. A. Shevchenko

A. Shevchenko 51. Y. Hanfmann

Y. Hanfmann 53. J. Wolf

J. Wolf 55. J. Thompson

J. Thompson 56. D. Altmaier

D. Altmaier 59. M. Fucsovics

M. Fucsovics 60. M. Giron

M. Giron 0. (WC) R. Hijikata

(WC) R. Hijikata 0. (WC) R. Nadal

(WC) R. Nadal

Alternates 1. A. Vukic (62)

A. Vukic (62) 2. T. Kokkinakis (65)

T. Kokkinakis (65) 3. C. O'Connell (68)

C. O'Connell (68) 4. B. Bonzi (73)

B. Bonzi (73) 5. T. Daniel (75)

T. Daniel (75) 6. T. Machac (78)

T. Machac (78) 7. B. Zapata Mir (80)

B. Zapata Mir (80) 8. G. Barrere (84)

G. Barrere (84) 9. J. Munar (86)

J. Munar (86) 10. L. Van Assche (90)

L. Van Assche (90) 11. D. Elahi Gala (93)

D. Elahi Gala (93) 12. A. Michelsen (97)

A. Michelsen (97) 13. D. Thiem (98)

D. Thiem (98) 14. Q. Halys (100)

Q. Halys (100) 15. J. Kubler (102)

J. Kubler (102) 16. P. Martinez (106)

P. Martinez (106) 17. L. Broady (108)

L. Broady (108) 18. A. Kovacevic (110)

A. Kovacevic (110) 19. D. Schwartzma (114)

D. Schwartzma (114) 20. J. Duckworth (116)

J. Duckworth (116) 21. F. Comesana (124)

F. Comesana (124) 22. R. Hijikata (71)

R. Hijikata (71)