Daria Kasatkina dura sulla WTA: “Non separerei la WTA da TennisTV, prima erano un’unica cosa. Ora, WTA TV è una delle peggiori piattaforme, non riesci nemmeno a trovarla in una ricerca sul web”

Daria Kasatkina esprime una critica abbastanza diffusa tra le giocatrici riguardo alla WTA: il suo marketing e la capacità di sfruttare le risorse come fa l’ATP. Seria e incisiva, la tennista russa analizza i punti deboli del circuito femminile: ‘Non separerei la WTA da TennisTV, prima erano un’unica cosa. Ora, WTA TV è una delle peggiori piattaforme, non riesci nemmeno a trovarla in una ricerca sul web. TennisTV è il meglio, promuovono molto bene il tennis. Cercherei un miglioramento, c’è un enorme potenziale. Sembra che non promuovano intenzionalmente il tennis femminile, ed è molto deludente. Se guardi il TikTok della WTA, è stato creato nel 2020 durante il COVID-19 e l’ultimo video è stato pubblicato in quel periodo. Dopo tutto, la WTA ha la piattaforma, i fan, c’è solo bisogno di mettere tutto in moto’.”





Federico Di Miele