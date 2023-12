Il titolo Italiano Under 16 Femminile è di Viola Bedini

E’ calato il sipario sui Campionati Italiani under 16 femminili splendidamente organizzati dalla VTT di Lagnasco. Alla presenza di un nutrito pubblico di appassionati e addetti ai lavori, con grande partecipazione dei ragazzi della locale Scuola Tennis, che ha diramazioni in altri comuni della provincia di Cuneo, vedi quello di Bagnolo (ieri la Festa di Natale li ha raccolti tutti sui campi della struttura al termine della giornata di semifinali del singolare e di finale del doppio), l’atto decisivo è stato quello della prova individuale, che ha visto in tabellone principale 32 iscritte. Da una parte la numero 2 del tabellone, la 2.3 trentina Vittoria Segattini, dall’altra la numero 4, Viola Bedini, 2.4 nata a Milano, marchigiana di tesseramento, e allenata al ountry Club Club Voghera dall’ex professionista Uros Vico e dallo staff di tecnici della struttura. Segattini già campionessa italiana under 13 e under 15.

La cronaca

Break in apertura di Viola Bedini e 2-0. Reazione della rivale per il 2-1. Bedini nuovamente alla battuta e aggressiva nel primo quindici del quinto gioco, conquistato a rete.

Rovescio largo di poco della Bedini e 15-30: poi 30-30 con diritto in rete della Segattini. Palla break Segattini. Annullata con una buona prima di servizio. Nuovo vantaggio Segattini. Break per il 2-2. Poi turno di servizio tenuto dalla Segattini per il 3-2. Nuovo break in suo favore per il 4-2 e servizio. Segattini ha annullato due palle break Bedini salendo 5-2. Nell’ottavo gioco bella reazione della Bedini dallo 0-30 per il 3-5. Possibilità di rientro nel set della Bedini con due palle break. La prima non è andata a segno, la seconda l’ha concretizzata per il 4-5. Bedini al servizio tenuto a 15. Tutto in parità. Bedini avanti 6-5. Aggressiva sul suo servizio: 30-15 con gran soluzione di volo. Poi doppio fallo. E 30-40. Pareggio Segattini. Tie-break. 2-0 Segattini con due errori dell’avversaria. 2-1 Segattini. Quindi 3-1 Segattini con diritto in rete della Bedini: 3-2 Segattini. Tre a tre con errore in lunghezza della Segattini. Due punti Bedini: 5-3 Bedini, poi 5-4 e 6-4. Primo set Bedini sigillato sul 7-4 dopo un’ora e 10 minuti.

Nel secondo set Bedini al servizio, ceduto dopo un game lottato. Segattini a segno nel secondo gioco per il 2-0. Brava Viola Bedini a rimanere in scia per l’1-2, e poi al pareggio grazie ad un nuovo break messo nel tabellino del match: 2-2. Ottenuto il break del 3-2 Viola non ha più mollato la presa chiudendo 6-2 un match tutto da mettere nella bacheca dei ricordi importanti: “E’ stata una bella settimana – ha detto al termine – vissuta in crescendo. In finale dal 2-5 del primo set ho cambiato tattica cercando di variare maggiormente il gioco, come avevamo studiato con il mio staff. La cosa è riuscita ed ho preso sempre più fiducia. Una bella soddisfazione per questo successo inatteso”. “Ha giocato molto bene – ha detto il suo coach Uros Vico, del Country Club Voghera – nei vari incontri del torneo. Dopo aver vinto un secondo turno molto lottato è ancora cresciuta. Lavoreremo in prospettiva sul potenziale che Viola ha dimostrato di avere”.

La premiazione e le dichiarazioni

Al termine la premiazione con i vari interventi, condotta da Duccio Castellano che ha ringraziato la FITP e gli sponsor del torneo, voluto da Riccardo Rosatello in ricordo dei suoi genitori: “Un ringraziamento al pubblico intervenuto numerosissimo oggi e a tutto il nostro staff – ha detto Castellano – così alle autorità presenti, alle giocatrici che hanno interpretato benissimo l’appuntamento, sotto il profilo tecnico e comportamentale. Un ringraziamento particolare al direttore del torneo, Enrico Gramaglia, che ha curato tutti i momenti della gestione dell’evento affiancato dal nostro staff. Ottima la risposta dei ragazzi della nostra scuola. Anche al GA Renzo Perfumo e allo staff arbitrale. Così al giudice di sedia della finale, Luca Macchia”. “Abbiamo pensato di far vivere alle giocatrici – ha detto Gramaglia – un evento simile a quelli di caratura internazionale. Un ringraziamento alla famiglia Rosatello e ai ragazzi della nostra scuola”.

Così Vito Di Luca, presidente regionale FITP al termine: “Una settimana di grande tennis quella appena conclusa a Lagnasco. Speriamo che le protagoniste possano crescere ancora sia tecnicamente che umanamente. In questa settimana hanno vinto tutte e soprattutto la struttura. Organizzazione ottimale. In futuro ci sarà lo spazio per appuntamenti ancora più rilevanti”.

Intervento anche del consigliere regionale Paolo Demarchi: “Siete riusciti ad avvicinare molti al tennis grazie al valore della VTT. Come Regione Piemonte abbiamo investito molto sulle Atp Finals come faremo sul Tour de France. La risposta del pubblico locale a questo torneo ha confermato la bontà del lavoro svolto”.

Così il sindaco Lagnasco, Roberto Dalmazzo: “A Lagnasco abbiamo molte eccellenze e questa lo è. Bisogna costruirla una struttura come questa e grazie alla famiglia Rosatello è diventata una realtà. Un particolare apprezzamento anche alla splendida gestione del centro. E’ prestigioso ospitare per il nostro piccolo territorio un evento di questa rilevanza”.

Così Claudio Rosatello, in rappresentanza della proprietà: “Mio padre ha voluto ricordare i suoi genitori con questo torneo. Dico ai genitori di stare vicino alle loro figlie e ai loro figli. Oggi sono tornato indietro nel tempo quando Camilla vinse i tricolori under 16. E’ stato emozionante anche per questo”.

Si è così chiuso un anno intenso sotto tutti i punti di vista per la VTT di Lagnasco, pronta a raddoppiare nei prossimi mesi la sua veste strutturale per poter dare un servizio sempre più capillare al suo pubblico, dai ragazzi del mini-tennis agli agonisti e ai professionisti del circuito con un’apposita sezione che si sta via via costruendo anche per quanto concerne l’opportunità di organizzare stage di allenamento in loco.