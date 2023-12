Galimberti parla del lavoro con Nardi: “Obiettivo migliorare forza, resistenza e prima di servizio. Luca è molto determinato”

Giorgio Galimberti ha le idee chiare su cosa serve a Luca Nardi per fare il definitivo salto di qualità: forza, resistenza in campo, intensità di gioco, prima di servizio, primo colpo dopo il servizio. Questi saranno gli obiettivi, totalmente condivisi con Luca, del lavoro appena iniziato presso la sua Accademia a Cattolica. Il talento pesarese ha deciso di lasciare il team formato da Francesco Sani e Gabriele Costantini per passare alla struttura di Galimberti, dove lavorerà anche con Marco De Rossi, Simone Bertino, il preparatore Matteo Baldini, il fisioterapista Frank Musarra e il dottor Piero Benelli. Galimberti ne ha parlato in una lunga intervista concessa ad Alessandro Mastroluca di Super Tennis, ne riportiamo i passaggi più significativi.

“La collaborazione con Nardi è nata dall’interesse di Luca che si trovava in Giappone” racconta Giorgio. “Mi ha chiamato la madre che ha fatto un po’ da filtro iniziale. C’è stato un primo, poi un secondo appuntamento di valutazione di quella che poteva essere la mia interpretazione del progetto Luca Nardi. È evidentemente piaciuta”.

Nardi e Galimberti hanno condiviso immediatamente la visione del coach su che tipo di tennista Luca debba diventare: “Condividiamo al 100% la idea di come allenarci. Nel team ho voluto coinvolgere anche Simone Bertino, che già lavora in accademia, video analyst della Federazione, che ha ha pienamente confermato. Dal punto di vista tecnico Nardi gioca bene, ma ha grandi margini di miglioramento: la tecnica, infatti, non è solo il braccio ma riguarda ad esempio anche gli spostamenti. Ci sono poi grandi miglioramenti su tattica e attenzione, nelle ultime settimane alcune delle sue sconfitte sono nate da game per così dire sciagurati. Dal punto di vista tattico abbiamo una visione per lui di un tennis più offensivo e più intenso”.

“Dal punto di vista atletico abbiamo un grossissimo gap sul piano della forza e della resistenza, non tanto della velocità perché in campo si muove bene. Dal punto di vista tecnico e tattico c’è da migliorare la prima di servizio e l’uscita dal servizio. Luca infatti tante volte gioca un colpo neutrale dopo il servizio. Ma un giocatore universale come lui ha il dovere di prendere in mano il gioco con il primo colpo in uscita dal servizio. Stiamo lavorando anche sulla precisione dei colpi per le verticalizzazioni e sul prendere la rete con il cambio in lungolinea”.

Un argomento molto discusso dagli appassionati quando si parla di Nardi è il suo atteggiamento a volte fin troppo distaccato. Galimberti la pensa così: “Sicuramente è stata un po’ troppo enfatizzata una visione di Nardi poco professionale. Invece probabilmente ha avuto una maturazione caratteriale più graduale. Oggi è determinatissimo a diventare un giocatore forte, è consapevole dei suoi mezzi. Lui in fondo sa di avere mezzi da top player, ha tanta voglia di crescere in classifica. Gli brucia di aver chiuso una stagione in cui non è cresciuto in classifica. È pronto, ci crede. Penso che quest’anno abbia fatto una grande maturazione”.

Questa la programmazione di Nardi per l’inizio del 2024: “Giocherà a Canberra e poi le qualificazioni dell’Australian Open. Dopo valuteremo anche perché nei primi tre mesi del 2023 non aveva giocato bene. Non sarebbe male fare risultati subito anche per togliersi di dosso lo scoglio della top 100, magari centrare il main draw del Roland Garros, perché poi gli sarebbe più semplice performare meglio”.

Galimberti ha intenzione di seguire Nardi nei tornei più importanti: “Luca ha un contratto con l’Accademia, e questo vuol dire entrare a far parte di una famiglia. Il rapporto principale sarà con me come coach. In questo percorso sarò affiancato da Marco de Rossi, che è stato anche mio ex giocatore ed è amico di Luca. Il mio obiettivo è seguirlo per 15-20 tornei importanti o di interesse strategico all’anno: sicuramente gli Slam, i Masters 1000 ma anche qualche altro appuntemento in cui abbiamo bisogno di fare un lavoro mirato. Negli altri ci sarà Marco”.

I primi feedback dopo pochi giorni di lavoro sono incoraggianti per il coach: “I tre giorni che abbiamo passato qui sono stati ottimi. L’intensità dell’allenamento, e con noi c’è anche il preparatore della Federazione Stefano Barsacchi, è alta. Da parte di Luca vedo grande disponibilità sua nel fare allenamenti duri, sessioni lunghe. Io in campo sono uno abbastanza “tosto”, e lui mi sta venendo dietro. Sono riuscito a fargli fare 20-30 minuti in più ogni giorno, che sono quelli che fanno la differenza. Come diceva Borg gli ultimi trenta minuti sono quelli davvero allenanti”.

Nardi è certamente un patrimonio del tennis azzurro, un tennista di soli 20 anni tecnicamente molto forte ma ancora assai indietro in quelle che sono le parti fondanti della disciplina al massimo livello: intensità, resistenza allo stress e alla fatica, competitività, ambizione che ti porta a superare te stesso. Il tennis del marchigiano sembra fermo da un po’, con lampi di classe cristallina (tutti ricordiamo la super partita vs. Tsitsipas, quando il greco era al massimo del suo potenziale) e troppi momenti cui si spegne la luce e cala il sipario. A “Galimba” il compito di accendere il fuoco dentro a Luca, e portarlo dove il suo talento merita di stare. Tutti ci auguriamo che Nardi possa essere la sorpresa del 2024.

Marco Mazzoni