WTA 125 Limoges: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna italiana presente

WTA 125 Limoges – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Kathinka Von Deichmann vs Bye

(2) Susan Bandecchi vs (WC) Tiphanie Lemaitre

(3) Nahia Berecoechea vs (WC) Aravane Rezai

(4) Alana Smith vs Veronika Podrez

