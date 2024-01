Australian Open Md: La situazione aggiornata Md e Qualificazione. Forfait di Nadal. Entra Halys. Cobolli fuori di un solo posto (13 ore per sperare di entrare)

Mancano poche ore all’inizio delle qualificazioni dell’Australian Open 2024, e il tabellone principale (Md) del torneo è già al centro dell’attenzione a causa di alcuni sviluppi significativi. La notizia più rilevante è senza dubbio il forfait di Rafael Nadal, uno dei giocatori più attesi. Il ritiro del campione spagnolo ha aperto la strada all’ingresso di Quentin Halys nel Main Draw.

L’attenzione si sposta anche sui giocatori italiani, con particolare focus su Flavio Cobolli, che si trova ad un soffio dall’entrare nel tabellone principale. Cobolli, fuori di un solo posto, vive ore di attesa e speranza, poiché ha 13 ore per entrare nel Main Draw.

Con l’inizio delle qualificazioni fissato per questa sera alle ore 24 italiane, si rinnova l’attesa per gli sviluppi del torneo. Come da regolamento, se ci sono ritiri dopo l’inizio delle qualificazioni, i posti vacanti nel Main Draw non vengono assegnati agli alternate (giocatori in lista d’attesa), ma ai lucky loser, ovvero quei giocatori che hanno perso nell’ultimo turno delle qualificazioni.

AUSTRALIAN OPEN GS H 128 ✽

(Clicca per vedere l'entry list) Australian Open (MD) Inizio torneo: 14/01/2024 | Ultimo agg.: 07/01/2024 11:00 Main Draw (cut off: 97 - Data entry list: 05/12/23 - Special Exempts: 0/0) 1. N. Djokovic

N. Djokovic 2. C. Alcaraz

C. Alcaraz 3. D. Medvedev

D. Medvedev 4. J. Sinner

J. Sinner 5. A. Rublev

A. Rublev 6. S. Tsitsipas

S. Tsitsipas 7. A. Zverev

A. Zverev 8. H. Rune

H. Rune 9. R. Nadal*pr

R. Nadal*pr 9. H. Hurkacz

H. Hurkacz 10. T. Fritz

T. Fritz 11. C. Ruud

C. Ruud 12. A. de Minaur

A. de Minaur 13. T. Paul

T. Paul 14. G. Dimitrov

G. Dimitrov 15. K. Khachanov

K. Khachanov 16. F. Tiafoe

F. Tiafoe 17. B. Shelton

B. Shelton 18. C. Norrie

C. Norrie 19. N. Jarry

N. Jarry 20. U. Humbert

U. Humbert 21. F. Cerundolo

F. Cerundolo 21. M. Cilic*pr

M. Cilic*pr 22. A. Mannarino

A. Mannarino 23. T. Griekspoor

T. Griekspoor 24. S. Korda

S. Korda 25. J. Struff

J. Struff 26. A. Davidovich Fokina

A. Davidovich Fokina 27. L. Musetti

L. Musetti 27. D. Shapovalov*pr

D. Shapovalov*pr 28. S. Baez

S. Baez 29. F. Auger-Aliassime

F. Auger-Aliassime 30. T. Martin Etcheverry

T. Martin Etcheverry 31. J. Lehecka

J. Lehecka 32. A. Bublik

A. Bublik 33. R. Opelka*pr

R. Opelka*pr 33. L. Djere

L. Djere 33. M. Raonic*pr

M. Raonic*pr 34. C. Eubanks

C. Eubanks 35. A. Karatsev

A. Karatsev 36. A. Fils

A. Fils 37. B. Coric

B. Coric 38. D. Evans

D. Evans 39. R. Safiullin

R. Safiullin 40. A. Popyrin

A. Popyrin 41. M. McDonald

M. McDonald 42. A. Murray

A. Murray 43. S. Ofner

S. Ofner 44. M. Arnaldi

M. Arnaldi 45. M. Purcell

M. Purcell 46. L. Sonego

L. Sonego 47. Y. Nishioka

Y. Nishioka 48. A. Shevchenko

A. Shevchenko 49. S. Wawrinka

S. Wawrinka 50. B. van de Zandschulp

B. van de Zandschulp 51. Y. Hanfmann

Y. Hanfmann 52. D. Lajovic

D. Lajovic 53. J. Wolf

J. Wolf 54. M. Kecmanovic

M. Kecmanovic 55. J. Thompson

J. Thompson 56. D. Altmaier

D. Altmaier 57. R. Bautista Agut

R. Bautista Agut 58. Z. Zhang

Z. Zhang 59. M. Fucsovics

M. Fucsovics 60. M. Giron

M. Giron 61. J. Draper

J. Draper 62. A. Vukic

A. Vukic 63. R. Carballes Baena

R. Carballes Baena 64. F. Marozsan

F. Marozsan 65. T. Kokkinakis

T. Kokkinakis 66. N. Borges

N. Borges 67. P. Kotov

P. Kotov 68. C. O'Connell

C. O'Connell 69. E. Ruusuvuori

E. Ruusuvuori 70. P. Cachin

P. Cachin 71. R. Hijikata

R. Hijikata 72. B. Gojo

B. Gojo 73. B. Bonzi

B. Bonzi 74. G. Monfils

G. Monfils 75. T. Daniel

T. Daniel 76. R. Gasquet

R. Gasquet 77. D. Koepfer

D. Koepfer 78. T. Machac

T. Machac 79. T. Seyboth Wild

T. Seyboth Wild 80. B. Zapata Miralles

B. Zapata Miralles 80. S. Kwon*pr

S. Kwon*pr 81. A. Muller

A. Muller 82. C. Garin

C. Garin 83. J. Pablo Varillas

J. Pablo Varillas 84. G. Barrere

G. Barrere 85. A. Tabilo

A. Tabilo 86. J. Munar

J. Munar 87. C. Lestienne

C. Lestienne 88. F. Coria

F. Coria 89. A. Ramos-Vinolas

A. Ramos-Vinolas 90. L. Van Assche

L. Van Assche 91. M. Marterer

M. Marterer 92. M. Berrettini

M. Berrettini 93. D. Elahi Galan

D. Elahi Galan 94. D. Stricker

D. Stricker 94. J. Vesely*pr

J. Vesely*pr 95. F. Diaz Acosta

F. Diaz Acosta 96. A. Rinderknech

A. Rinderknech 97. A. Michelsen

A. Michelsen 0. (WC) J. Kubler

(WC) J. Kubler 0. (WC) J. Duckworth

(WC) J. Duckworth 0. (WC) A. Cazaux

(WC) A. Cazaux 0. (WC) M. Polmans

(WC) M. Polmans 0. (WC) A. Walton

(WC) A. Walton 0. (WC) J. Shang

(WC) J. Shang 0. (WC) P. Kypson

(WC) P. Kypson 0. (WC) J. McCabe

(WC) J. McCabe

Alternates 1. D. Thiem (98)

D. Thiem (98) 2. Y. Watanuki (99)

Y. Watanuki (99) 3. Q. Halys (100)

Q. Halys (100) 4. F. Cobolli (101)

F. Cobolli (101) 5. A. Balazs (101)*pr

A. Balazs (101)*pr 6. T. Barrios Ve (103)

T. Barrios Ve (103) 7. H. Gaston (104)

H. Gaston (104) 8. M. Mmoh (105)

M. Mmoh (105) 9. P. Martinez (106)

P. Martinez (106) 10. F. Fognini (107)

F. Fognini (107) 11. L. Broady (108)

L. Broady (108) 12. A. Kovacevic (110)

A. Kovacevic (110) 13. D. Goffin (111)

D. Goffin (111) 14. H. Dellien (112)

H. Dellien (112) 15. H. Medjedovic (113)

H. Medjedovic (113) 16. D. Schwartzma (114)

D. Schwartzma (114) 17. J. Rodionov (115)

J. Rodionov (115) 18. B. Paire (117)

B. Paire (117) 19. L. Nardi (118)

L. Nardi (118) 20. A. Molcan (119)

A. Molcan (119) 21. J. Manuel Cer (120)

J. Manuel Cer (120) 22. J. Kubler (102)

J. Kubler (102) 23. J. Duckworth (116)

J. Duckworth (116)